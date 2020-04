‘Sembra la Nannini con la diar*ea’, la frase rivolta a Emma Marrone

La frase rivolta a Emma

Emma Marrone è una delle cantanti più amate del momento. Sono trascorsi 10 anni da quando ha vinto un’edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver portato a casa il montepremi, non ha fatto altro che scalare la vetta del successo.

I suoi singoli hanno sempre riscosso un successo tale da collocarli in cima alle classifiche della musica italiana. Tuttavia non a tutti piace il suo modo di cantare. Qualcuno tende ad oltrepassare il limite con offese ed insulti sui social, ma lei riesce a gestire queste spiacevoli situazioni. Nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con delle esternazioni poco carine di un collega. Si tratta di un cantautore e conduttore televisivo.

Critiche inaspettate

La frase rivolta a Emma è stata detta da Pino Scotto durante un’intervista rilasciata per i Rolling Stones. Si è scagliato contro la musica di oggi che non può essere paragonata a quella del passato. Ha formulato un discorso sul genere rock, screditando due Big in particolare: Vasco Rossi e Ligabue. Alla lista ha aggiunto anche Eros Ramazzotti che scrive le stesse canzoni da 40 anni.

Tutti diranno che si sta cimentando nel rock, ma non è assolutamente così. Infine ha espresso un suo parere sia su Emma che Alessandro Amoroso. Della prima ha detto che sembra Gianna Nannini con la diarrea quando urla. Dell’altra non tollera che imiti Laura Pausini perché non è all’altezza. Negli acuti stona, dunque dovrebbe abbandonare un’impresa che va oltre le sue aspettative.

Le sue parole non sono passate inosservate, dato che si è scatenato il web. I cantanti citati da Scotto hanno sempre emozionato con i loro brani. Non importa che si tratti di un genere o di un altro, ciò che conta è trasmettere emozioni.

Un successo meritato

Emma da poco ha festeggiato i suoi 10 anni di carriera artistica. Con l’album intitolato Oltre ha spopolato arrivando sul gradino più alto del podio. Il merito è stato anche del singolo Calore che le ha permesso di ottenere un disco di platino.

Nonostante sia nel mirino di tante persone, a lei non importa ed opta per il silenzio. Se oggi ha realizzato il suo sogno, lo deve a coloro che la sostengono, in primis la De Filippi.