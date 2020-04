Loredana Lecciso annuncia il lieto evento, ‘fiocco rosa è nata la cavallina’ (FOTO)

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso stanno trascorrendo la quarantena insieme nella mega tenuta a Cellino San Marco. La coppia sembra infatti aver ritrovato il proprio equilibrio e lo confermano i numerosi scatti postati dalla show girl salentina in queste settimane. Dopo l’esperienza ad Amici di Maria de Filippi, il maestro si è barricato in casa e trascorre le proprie giornate tra le sue terre, i propri ulivi e accudendo gli animali.

Diversamente, invece, Loredana Lecciso si dedica di più alla casa e alla cura del proprio corpo. Pochi istanti fa, la show girl salentina ha voluto condividere con i propri seguaci una foto davvero emozionante, annunciando un lieto evento.

Al Bano felice insieme alla propria famiglia a Cellino

In questa quarantena Al Bano e Loredana Lecciso si sono riscoperti. Sembra quasi impossibile, ma in questi giorni di isolamento e tristezza qualche volte accadono anche le cose belle. A causa del covid-19 tutti noi siamo stati costretti a festeggiare la Pasqua da soli in casa lontano dagli affetti più cari. Oggi 13 aprile, nella casa di Al Bano a Cellino San Marco tutta la famiglia Carrisi ha deciso di trascorrere la giornata all’aperto.

Yari, ha postato uno scatto insieme a suo padre intento a preparare della carne alla brace vicino a un piccolo laghetto nella tenuta. A lasciare tutti senza parole, però una foto pubblicata da Loredana Lecciso che ha lasciato a bocca aperta tutti i propri seguaci.

Loredana Lecciso annuncia la lieta notizia

Loredana Lecciso ha riconquistato Al Bano, almeno questo è quello che in tanti hanno percepito. Ieri una foto con al dito un meraviglioso anello di diamanti molto probabilmente regalato da Al Bano ha acceso le speranze dei propri fan, oggi invece ha annunciato una grande notizia.

La show girl salentina ha assistito ad una nascita di un piccola cavallina. Un lieto evento che ha commosso tutti, rendendo felice sopratutto il maestro. Possiamo dire che da oggi, infatti, la famiglia Carrisi si è allargata e in questi gironi così difficili una nascita non può essere altro che una gioia.