Travestimenti per la passeggiata con il cane: l’idea bizzarra di Clare

La ballerina Clare Meardon di West Cornwall nel Regno Unito ha avuto un’idea bizzarra in questo periodo di isolamento da contagio. Ovvero di porre in essere dei particolari travestimenti per la passeggiata con il cane, attraverso costumi stravaganti. E ovviamente ne è coinvolto anche il suo cane Hendrix.

Questa sua stravagante abitudine è iniziata ai primi di aprile, dopo che la sua amica l’ha sfidata ad uscire con abiti insoliti. Ora, Clare fa ridere tutti i suoi follower su Facebook, grazie ai videoclip girati da suo marito Aidan.

Travestimenti per la passeggiata con il cane: i costumi di Clare

Alcuni dei costumi che la ballerina quarantenne ha sfoggiato sono quelli da danzatricr, da supereroe mascherato con un mantello e persino da unicorno. In un’intervista Clare ha dichiarato che non si sarebbe mai aspettata che i suoi travestimenti per la passeggiata con il cane potessero diventare popolari. “È iniziato come un modo per far ridere i miei amici mentre alcuni stavano attraversando un periodo difficile. È stato tutto solo un po ‘sciocco di divertimento!” ha dichiarato. E intanto i suoi video ora sono virali.

Passeggiata rispettando le restrizioni

Clare ha tranquillizzato tutti dicendo che le sue passeggiate stravaganti non violano le restrizioni del governo. Lei e il cane Hendrix restano proprio fuori dalla loro casa, quindi è completamente in linea con le linee guida del governo. La quarantunenne ha invitato tutti a non prendere la vita troppo sul serio. In una situazione come quella che stiamo vivendo, ci vuole umore, serenità, sorrisi ed energia.

Ma da dove vengono i costumi?

A chi si domanda da ove provengono i costumi usati nei travestimenti per la passeggiata con il cane, la risposta è semplice. Dal momento che Clare gestisce una scuola di danza, ha a disposizione molti costumi già pronti, e in talune circostanze se li cuce anche. Durante un’intervista a Caters News ha spiegato che era in programma uno spettacolo a luglio, quindi aveva a casa tutto l’occorrente per iniziare a cucire.

Tra questi costumi anche quello ispirato alla nostra ava Eva, per cui ha deciso di sfoggiarlo in una delle passeggiate. Ovviamente non manca mai un gadget anche per Hendrix, il quale viene conciato per fare pendant con la sua padrona.

Il marito trova tutto questo molto divertente. Mentre gli amici ammirano il suo spirito di iniziativa e la sua allegria. Non è infatti tardato ad arrivare il successo anche sui social, di cui Clare va fiera.