Sossio Aruta e Ursula Bennardo in “viaggio” verso il Gargano a Pasquetta (Foto)

Sossio Aruta è stato senza ombra di dubbio uno degli assoluti protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’avventura nel reality di Canale 5 è terminata ormai da alcuni giorni e l’ex calciatore ha fatto ritorno a casa dalla sua Ursula Bennardo e dalla piccola Bianca.

I due sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate e seguite tra quelle uscite dal Uomini e Donne. Nonostante le tantissime vicissitudini che hanno caratterizzato la loro frequentazione, ora sembrano più felici che mai.

Dopo aver passato una Pasqua di relax e serenità, i due hanno ripreso contatto con i social. Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno postato su instagram alcune immagini della loro Pasquetta. I due hanno annunciato, sorridendo e scherzando, che si sarebbero messi in viaggio verso il Gargano. A seguire le immagini mentre erano in macchina che hanno fatto sorridere i migliaia di fan della coppia

La storia d’amore tra Ursula e Sossio

Per Sossio Aruta e Ursula Bennardo non è stato tutto rose e fiori, per raggiungere la serenità di addosso hanno dovuto tribolare molto. Sin dall’inizio tra i due c’è stata una forte attrazione fisica ma il rapporto ha avuto difficoltà a decollare visto che lui non voleva concederle l’esclusiva. Dopo molti litigi Sossio e Ursula hanno fatto prevalere il sentimento che li univa e hanno abbandonato insieme il programma. Pochi mesi dopo i due hanno deciso di mettere alla prova il loro amore tra le tentazioni di Temptation Island.

Esperimento andato molto male, visto Sossio Aruta ha finito per avvicinarsi in maniera molto intima ad una delle tentatrici. Dopo aver visto il comportamento del fidanzato, Ursula Bennardo ha deciso di lasciarlo e di proseguire la sua vita da sola. Dopo alcuni mesi i due sono tornati nello studio di Uomini e Donne e dopo un lungo corteggiamento da parte di Sossio, Ursula Bennardo ha ceduto. I due hanno deciso di trasferirsi a Taranto per vivere insieme. Pochi mesi fa sono diventati genitori della meravigliosa Bianca.

La Pasquetta di Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, come sempre molto attivi sui social, hanno condiviso alcuni momenti della loro giornata di Pasquetta. I due hanno annunciato ai loro fan che sarebbero partiti verso il Gargano.

Successivamente hanno postato alcune immagini mentre erano in auto. Dal tono delle loro parole e dalle risate che hanno caratterizzato le loro dirette è parso abbastanza evidente che fossero in auto ma fermi. Una gag divertente che ha fatto sorridere i loro follower.