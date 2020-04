Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi distanti: “Sentirne la mancanza mi…”

Un amore da separati

Non tutti sanno che da qualche anno Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno scelto la Liguria come loro nido d’amore. Mentre i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina frequentano la scuola pubblica nelle zone di Portofino, il vicepresidente e l’amministratore delegato di Mediaset abita a Milano. Infatti dal lunedì al venerdì rimane lì , per poi tornare sua famiglia nel fine settimana.

La professionista vicentina, invece, vive stabilmente in Liguria e va a Cologno Monzese, sede dell’azienda del Biscione, solo per registrare la puntata di Verissimo. Quest’ultimo è il rotocalco di cronaca rosa che conduce da quasi 15 anni.

Silvia Toffanin è la ragione per la quale non conduce altri programmi tv

Per questa ragione Silvia Toffanin l’anno scorso ha detto ben due volte no a Maria De Filippi rifiutando la conduzione di altrettanti programmi, prima Temptation Island Vip e successivamente Amici Celebrities. L’ex Letterina di Passaparola preferisce rimanere vicino ai suoi due figli. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, la storica compagna di Pier Silvio Berlusconi aveva detto: “Preferisco passare il tempo con i miei figli e il mio compagno”.

La donna risponde sempre così a tutti coloro che le domandano perché non sia al timone di altri show sul piccolo schermo, oltre al programma del sabato pomeriggio di Canale 5. Ricordiamo che da quattro settimane il format è in pausa per l’emergenza sanitaria per il Coronavirus e vanno in onda solo le migliori interviste in replica.

Il segreto dell’amore duraturo tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi è molto attaccato alla Liguria, tra per questo motivo qualche anno fa il vicepresidente Mediaset è stato nominato Cittadino Onorario di Portofino. È stato lo stesso primo cittadino del comune a dargli la riconoscenza per l’impegno profuso la cittadina semi distrutta dal nubifragio avvenuto nel 2018.

Ricordiamo che l’amministratore delegato è Silvia Toffanin stanno insieme da oltre vent’anni. Ma qual è il segreto del loro amore? Tempo fa era stata la stessa conduttrice di Verissimo a confessarlo: “Sentirne la mancanza e non vedere l’ora di riabbracciarlo è un sentimento importante che mi fa stare bene: tiene vivo il nostro amore”.