Tempesta D’Amore anticipazioni 14 aprile 2020: la proposta di Valentina sconvolge Robert

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore sono intrise di colpi di scena, tensioni emotive e nuovi intrighi. Fabien ritorna da Lipsia con novità grandiose e Valentina fa progetti rosei per il futuro con lui. Tim assume di nascosto un farmaco e Franzi si preoccupa per lui. Marianne fa una proposta sorprendente a Henry. Tutto questo nella puntata della celebre soap tedesca in onda martedì 14 aprile su Rete 4, alle 19:41 circa.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Fabien ritorna da Lipsia

Franzi non riesce a togliere dalla testa i momenti romantici che ha vissuto con il cavaliere misterioso. È davvero lui la persona giusta? Boris va a trovare Tim nella sua camera d’albergo, per conoscerlo meglio. Il giovane Degen non sembra molto entusiasta di scambiare quattro chiacchiere con Boris, forse perché è ancora sotto shock per ciò che ha appena scoperto?

Fabien ritorna da Lipsia con grandi notizie che riguardano l’ingaggio che gli ha trovato la madre di Henry. Durante una discussione con Michael, viene fuori che il ragazzo preferisce rinunciare alla borsa di studio per stare accanto a Valentina, l’amore della sua vita. Come reagirà il marito di Natascha e che cosa penserà la figlia di Robert?

Il piano folle di Marianne

Le anticipazioni della puntata della 15esima stagione di Tempesta D’amore in programma martedì 14 aprile su Rete 4, si concentrano sulla scelta di Fabien. Quest’ultimo vuole rinunciare alla borsa di studio per non stare lontano da Valentina. La figlia di Robert sprona il fidanzato a partire lo stesso.

Secondo la nipote di Werner, il soggiorno a Lipsia è un’esperienza da non perdere per niente al mondo. Inoltre, svela a Robert ed Eva i suoi progetti rosei per il futuro con Fabien. La proposta della ragazza fa infuriare il padre e i due finiscono per discutere animatamente. Eva tenta in tutti i modi di placare l’animo del figlio di Werner, ci riuscirà?

Nel frattempo, Tim si sente male e prende un farmaco. In quel momento arriva Franzi, la quale si accorge che il ragazzo è pallido. Il fratello gemello nasconde velocemente i farmaci in tasca e la tranquillizza. Marianne fa una proposta a Henry: dare a Jessica la sua carta di credito per metterla alla prova. Il veterinario diventerà sua complice?