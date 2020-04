Rita Rusic lancia una frecciatina a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro”Avrebbe dovuto esserci qualcos’altro”

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip si è chiusa da pochi giorni ma i concorrenti non smettono di far parlare di sé. In questa circostanza è stata Rita Rusic a lanciare una frecciatina piccante a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Nonostante tra i due sia scoccata la scintilla, molto verosimilmente dovranno attendere ancora qualche tempo prima di potersi incontrare.

Una situazione che di certo non li renderà felici ma alla quale si devono adattare necessariamente. Durante una diretta instagram in compagnia di Licia Nunez, Rita Rusic ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori non ha mancato di parlare della coppia composta da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nata proprio dinnanzi ai suoi occhi durante il reality.

L’amore tra Clizia e Paolo nato al Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia dopo pochi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha mostrato il suo interesse per Paolo Ciavarro. La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio.

Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A distanza di poche ore, mentre la bella influencer era in piscina, si è tuffato anche Paolo e in questa circostanza è scattato un nuovo focosissimo bacio.

A distanza di alcuni giorni Clizia, però, è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello. La bella siciliana, infatti, è stata punita per aver detto una frase decisamente infelice sui pentiti. Questo ha, comprensibilmente, mandato in crisi Paolo che ha comunque continuato il suo percorso che lo ha condotto a chiudere al secondo posto al Grande Fratello Vip. Ora i due sono costretti a vivere la loro relazione a distanza.

Rita Rusic parla di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Come detto in precedenza, Rita Rusic ha fatto una diretta instagram in compagnia della compagna di viaggio Licia Nunez. Le due hanno raccontato della loro esperienza nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Rita Rusic ha raccontato che Clizia Incorvaia attualmente si trova in Sicilia ad aspettare Paolo Ciavarro. Probabilmente i due si potranno rivedere solo a maggio alla fine del lockdown. L’ex moglie di Cecchi Gori ha svelato che i due dopo i baci, avrebbe dovuto esserci qualcos’altro tra di loro che al momento non c’è stato.