“È una cosa inaccettabile…”: Striscia la Notizia demolisce Romina Power

Striscia la Notizia continua ad andare in onda durante la quarantena da Covid-19

Da oltre un mese molte trasmissioni televisive Mediaset e Rai sono state Sospese a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Pier Silvio Berlusconi, però, oltre al Serale di Amici 19 e il Grande Fratello Vip 4, entrambi finiti la settimana scorsa, ha continuato a trasmettere Striscia la Notizia, lo storico TG satirico di Canale ideato 32 anni fa da Antonio Ricci.

Alla guida al momento ci sono Gerry Scotti e la collega Svizzera Michelle Hunziker. Nella serata di Pasqua il programma ha preso di mira Romina Power, ex moglie di Al Bano Carrisi.

Striscia la Notizia prende di mira Romina Power, ex di Al Bano

Come anticipato prima, questa volta nel mirino di Striscia la Notizia ci è finita Romina Power, attualmente in quarantena nella Tenuta di Cellino San Marco. Infatti la cantante statunitense si è aggiudicata nella serata di domenica 12 aprile 2020, nella giornata di Pasqua, la prima posizione nella storica rubrica Moda Caustica.

Per chi non lo sapesse, quest’ultima è dedicata a tutti i personaggi dello spettacolo e non che il tg satirico di Antonio Ricci ritiene i peggiori look mostrati dagli stessi nella settimana televisiva. Il programma di Canale 5 è andata a pescare un outfit dell’ex moglie di Al Bano Carrisi durante le sue ospitate nel talent show di Maria De Filippi.

Romina Power: la sua mise ad Amici 29 non convince

Ovviamente stiamo parlando del Serale della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi, in onda fino alla settimana scorsa su Canale 5. Romina Power, in compagnia dell’ex marito Al Bano Carrisi, si è presentata nello studio 8 del centro Eliios di Roma come potete vedere nella foto qui sotto.

In poche parole era un abitone abbastanza largo di mille e improbabili colori. “Si è presentata vestita così. Perché la costumista le ha confezionato questo vestito?”,vha commentato il conduttore pavese Gerry Scotti. In pratica il look dell’artista americana è stato considerato inaccettabile da Striscia la Notizia. Ecco lo scatto in questione: