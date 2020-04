Sossio si sfoga su Instagram: la diretta dopo le presunte calunnie

Sossio si sfoga con i suoi follower parlando dell’avventura al GF Vip

A pochi giorni dal termine del Grande Fratello Vip, Sossio Aruta non le manda certo a dire e, durante una diretta su Instagram spara a zero contro alcuni dei suoi compagni di avventura.

Dal Trono Over al GF Vip: tre donne nel mirino dell’ex tronista

Durante una lunga diretta sul noto social Instagram Sossio Aruta, ex gieffino dell’ultima edizione della versione Vip, attacca frontalmente tre delle protagoniste al femminile del programma: Fernanda, Licia e Teresanna. (Continua dopo la foto)

Senza mezze misure le definisce “le tre vipere della casa” e si scaglia duramente contro una delle tre malcapitate: Teresanna Pugliese. “Lei non sa parlare, sa solo urlare. Signorini ogni qual volta le faceva i complimenti per il look e la faceva alzare, lei era convinta che lo facesse perché era bella”. Questa è la frase che dà inizio alla rappresaglia mediatica che l’ex calciatore inasprisce reputando inutile e superflua la partecipazione della ragazza al reality.

Secondo lui, quello era l’unico modo che la Gieffina aveva per palesare la sua presenza all’interno del programma visto che, a suo dire, era priva di contenuti e non aveva trovato un posto all’interno della casa. “L’unico modo per far sapere che ci fosse anche lei al Gf Vip era farla alzare ed esibire quei vestiti da tamarra con quegli stivaletti rosa”.

Il pensiero di Sossio sulla vincitrice Paola di Benedetto

Sossio si sofferma anche sulla vittoria della bella Paola. Parla di alcuni elementi che secondo lui hanno portato l’ex Madre Natura di Ciao Darwin a trionfare nella quarta edizione del Grande Fratello Vip.

La relazione con il popolare cantante Fede (del duo Benji e Fede ndr.) e la dedica dello stesso nell’ultima puntata del GF Vip hanno, a suo parere, fatto pendere la bilancia a favore della ragazza. I molti follower del cantante uniti alla giovane età del pubblico del reality hanno fatto il resto. “Per la finale le ha dedicato una canzone bellissima e insomma, storia perfetta”.

Non ci resta che aspettare la risposta delle tre ex concorrenti. Sicuramente questa diretta Instagram non sarà senza repliche.