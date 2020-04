Deianira Marzano attacca duramente Fernanda Lessa: “Per questa ci vuole un esorcista”

Fernanda Lessa è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La modella sudamericana si è messa in gioco mostrando tutti i lati del suo carattere. Non ha avuto paura di mettere a nudo le proprie fragilità. Nonostante tutto è stata protagonista in diverse discussioni. Anche una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia è stata ospite di diversi salottini televisivi, ovviamente tramite collegamento.

Non ha mai mancato di far sentire e di difendere il proprio punto di vista e la propria opinione. L’influencer Deianira Marzano, però, in una delle sue consuete dirette instagram ha usato parole molto forti. La partenopea, infatti, ha preso come riferimento un gesto con delle forbici che, ad onor del vero, non è piaciuto a molti utenti per attaccarla in maniera molto decisa.

L’avventura al Grande Fratello Vip di Fernanda

Fernanda Lessa è entrata subito all’interno della casa più spiata d’Italia. Ha cercato di farsi conoscere con la sua simpatia e la sua dolcezza. Pian piano, però, i caratteri di tutti i concorrenti sono venuti fuori e sono nati inevitabili scontro che in alcuni casi l’hanno vista protagonista.

La bella Fernanda ha avuto il coraggio di raccontare davanti a milioni di telespettatori uno dei momenti più brutti e difficili della sua vita. Ha svelato di essere stata per un periodo della sua vita dipendente dall’alcool. Lunghi mesi nei quali non riusciva a godersi appieno la propria quotidianità a causa di alcune problematiche lavorative, personali e familiari.

Un bel giorno, però, è arrivato il suo Luca e tutto è cambiato. Tra di loro è scoppiato l’amore, lei ha trovato la forza di chiudere con l’alcool e i due hanno coronato il loro sogno d’amore con un fantastico matrimonio. Un racconto che ha messo a nudo le fragilità di Fernanda Lessa ma che ha mostrato anche la grande forza interiore di cui è dotata. La modella sudamericana è diventata un vero e proprio esempio per chi sta vivendo un periodo di difficoltà.

L’attacco di Deianira Marzano contro Fernanda Lessa

Deianira Marzano, seguitissima influencer, in una delle sue dirette ha preso di mira proprio Fernanda Lessa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, a suo dire avrebbe fatto un gesto ingiustificabile.

Fernanda Lessa ha pubblicato sui suoi profili social un video che la ritrae mentre fa alcuni gesti decisamente particolare con in mano un paio di forbici. Proprio dopo aver visto queste immagini che la Marzano ha detto che non è affatto divertente anzi, fa quasi paura e che per lei ci vorrebbe un esorcista.