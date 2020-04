“Sembra un davanzale…”: Flavio Insinna, la professoressa de L’Eredità esce di seno [FOTO]

Parla un’ex professoressa de L’Eredità

Di recente la professoressa de L’Eredità, Ginevra Pisani ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato di quando lei è le due colleghe sono entrate nel centro ex Dear di Roma per registrare le puntate. In quell’occasione le ragazze videro studio vuoto, nessun spettatore e tutti con mascherine e guanti.

A quel punto le giovani hanno parlato con la produzione e in comune accordo hanno deciso di sospendere il tutto. Tra queste anche Federica Calemme che negli ultimi giorni ha infiammato il web con uno scatto dal sapore piccante. La protagonista del game show di Flavio Insinna ha mostrato su Instagram più del dovuto.

Federica Calemme incanta il popolo del web con uno scatto mozzafiato

Come anticipato prima, la professoressa de L’Eredità Federica Calemme si è scattata una foto mentre si specchi a. Un’iniziativa social che ha lasciato attoniti e senza parole tutti i suoi follower di Instagram. La soubrette che dallo scorso settembre lavora in Rai, ha uno sguardo magnetico in grado di ipotizzare l’attenzione dei seguaci.

E proprio quest’ultimi hanno notato un dettaglio del suo look bollente. Infatti il vestito della ragazza presenta una vertiginosa scollatura mette in primo piano il suo abbondante décolleté. Inoltre la sua collana si perde tra le sue curve mozzafiato scatenando l’immaginazione di tutti coloro che la seguono sui suoi canali. (Continua dopo il post)

Il messaggio di augurio di Flavio Insinna

Come Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, anche L’Eredità di Flavio Insinna da un mese va in onda in replica. Ma a differenza del game show di Canale 5 che ha già a disposizione le puntate inedite, il quiz della tv di Stato è stata costretta ad interrompere le registrazione per via della pandemia di Coronavirus.

L’attore romano nella giornata di Pasqua ha voluto lanciare un messaggio di augurio a tutti i suoi fan e quelli de L’Eredità sperando di tornare presto in onda con i nuovi appuntamenti.