Il Segreto spoiler spagnoli: Don Filiberto catturato da una setta

Le anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto raccontano che Don Filiberto verrà rapito da una setta. Gli Arcangeli inizieranno a seminare il panico nel paesino e nessuno saprà chi è a capo di questi uomini incappucciati. Nel frattempo, Barreiros si convincerà che sia Tomas che la sua famiglia siano i responsabili di un assalto avvenuto in un luogo vicino a Puente Viejo. Alicia, stranamente, non prenderà le sue difese.

Il Segreto, spoiler: Don Filiberto in grossi guai

Nelle prossime puntate della soap che vedremo su Canale 5 tra qualche mese per via della differenza di programmazione con Antena 3, la setta degli Arcangeli rapirà il povero Don Filiberto, obbligandolo ad unirsi a loro. Il religioso, se non vuole perdere la vita, dovrà accettare. Con un rito di iniziazione, Don Filiberto entrerà a tutti gli effetti nella pericolosa e misteriosa setta.

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Begona continuerà a creare problemi sia a Rosa che ad Adolfo. La donna cercherà di riconquistare il marito portandogli la sua torta preferita in fabbrica, assicurandogli di essere completamente guarita dalla malattia mentale che l’ha assalita per anni. Intanto, verrà a galla che gli strozzini che stanno tormentando Dolores e suo marito Triburcio, ovvero Estefania e Urbano, sono due truffatori.

Isabel sarà ancora impegnata nel tentativo di non vendere la miniera, ma Maqueda non sembra arrendersi. Come svelano le ultime anticipazioni spagnole, la marchesa proverà a convincerlo con le sue doti seduttive. Tomas invece non saprà più di chi fidarsi, visto che sia Alicia che sua madre l’hanno lasciato in balia di se stesso.

Emilia comincia a sospettare di Francisca

Nelle future puntate de Il Segreto, il piano di Isabel per far scontrare Emilia e Francisca darà i suoi frutti. La Ulloa comincerà a sospettare che la Montenegro le stia nascondendo una parte di verità sulla salute di Raimundo. Alicia continuerà ad inseguire l’obiettivo di diventare il primo sindaco donna, mentre Pablo le assicurerà di star facendo il possibile per liberare suo padre. Tra i due crescerà l’intesa, con grande dispiacere di Carolina, che ne sarà profondamente gelosa.

Alicia si scusa con Tomas

Infine, le anticipazioni de Il Segreto svelano che Alicia comincerà a sentire la mancanza di Tomas, con il quale ha litigato per colpa di Isabel. La giovane così, tornerà sui suoi passi e lo raggiungerà per riappacificarsi. Intanto, Dolores sarà pronta ad affrontare Epifania, nonostante Tiburcio la esorti a rivolgersi alla guardia civile. Come suo solito, la pettegola del paese farà di testa sua, combinando un grande pasticcio.