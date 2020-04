Gabriele Parpiglia difende Giulia De Lellis e Andrea Damante:”Sei un ignorante”

La notizia del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha fatto grande scalpore sul web e sui social dove da giorni non si parla d’altro. Una riappacificazione che ha riempito le pagine dei giornali di gossip e non solo.

Il primo a dare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. E’ stato proprio quest’ultimo a prendere le difese della coppia da chi sui social li ha attaccati. Il nodo del contendere un presunto accordo tra i settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini e i Damellis.

E’ stato proprio il giornale di gossip a confermare al mondo il ritorno di fiamma tra i due con alcuni scatti che hanno accertato il fatto che Andrea Damante e Giulia De Lellis stessero passando la quarantena insieme a Pomezia.

Il lungo tira e molla tra Andrea Damante e Giulia De Lellis

La lunga storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è inizia ormai qualche anno fa negli studi di Uomini e Donne. Una volta che il tronista ha scelto la giovane romana è iniziata un’intensa storia d’amore. All’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse.

A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Ad onor del vero anche in questa circostanza i giornali hanno parlato di un flirt con Damante, vissuto a Miami. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Dopo giorni di indiscrezioni, indizi e voci, finalmente è arrivata una prova che mostra chiaramente che tra i due ci sia stato il tanto chiacchierato ritorno di fiamma.

Gabriele Parpiglia dalla parte di Giulia e Andrea

Sabato scorso Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati ospiti, con un video messaggio, di Verissimo. Proprio sotto il video del dj veronese, pubblicato sulla pagina del programma condotto da Silvia Toffanin, c’è chi ha scritto che i due si sarebbero venduti a Chi per fare un’esclusiva.

E’ arrivato tempestivo e durissimo il commento di Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha spiegato che loro non hanno mai venduto niente e che lui, non riuscendo a capire questo semplice concetto, non può che rimanere nella sua ignoranza.