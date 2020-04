Chiara Ferragni, Pasqua in bikini, ma cos’è quel dettaglio trash? (Foto)

Chiara Ferragni continua a far parlare di sè. E stavolta a far discutere non è la sensualità dei suoi scatti o alcuni dettagli piccanti. Ad aver fatto storcere il naso ai fans sono state due foto in cui gli occhi degli utenti si sono concentrati più su altre “zone” delle foto che sul sexy bikini dell’influencer cremonese. Si tratta di particolari che i più hanno definito come trash e che, naturalmente, hanno fatto il giro del mondo. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Chiara Ferragni, una Pasqua sotto il sole

Chiara Ferragni ha pubblicato quattro foto riferite alla sua Pasqua 2020. Una Pasqua che, come per tutti gli italiani, è trascorsa in quarantena tra le mura domestiche. Come tutti, anche l’influencer ha manifestato un certo malumore per il fatto che queste festività pasquali sono contraddistinte da un tempo molto più soleggiato di quanto avvenuto negli altri anni.

Complice il fatto che quest’anno Pasqua è “caduta” a metà aprile, infatti, il sole ha contraddistinto questi ultimi due giorni rendendo ancor più difficile la quarantena. Non è un caso se molti hanno cercato di arginare i divieti raggiungendo le case al mare e accendendo le ire di molti VIP.

Chiara Ferragni, comunque, è stata più fortunata di tanti altri italiani dal momento che ha potuto godersi il sole di Pasqua e Pasquetta comodamente sdraiata in giardino. A dimostrarlo due delle quattro foto pubblicate dall’influencer sul proprio profilo social.

I dettagli inquietanti

Se normalmente l’occhio dei fan cade sulla bellezza di Chiara Ferragni, in due delle foto pubblicate a colpire sono stati due dettagli definiti “inquietanti”. Di cosa si tratta? Di due particolari presenti in due foto differenti. Il primo è un quadro raffigurante la Gioconda che si trova proprio alle spalle dell’influencer.

Una versione della Gioconda molto particolare, davvero personalizzata. In braccio alla Gioconda, infatti, si trova un bambino. Si tratta di Leone, il bimbo della Ferragni e di Fedez. Altrettanto trash la seconda foto in cui si intravede un cartonato a grandezza naturale di Chiara Ferragni. I commenti non si sono fatti attendere e sono tutti sulla stessa linea. “Tra la Gioconda con tuo figlio in braccio e il tuo cartonato, non si sa quale sia la cosa più inquietante”.