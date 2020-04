Loredana Lecciso su Al Bano “Non è sua figlia ma lui..”

Loredana Lecciso è una showgirl pugliese che tutti noi conosciamo, in particolare, per la sua relazione con Al Bano Carrisi. La donna, dopo un matrimonio terminato nel 1996 con Fabio Cazzato, ha conosciuto Al Bano nei primi anni Duemila. Dal loro rapporto sono nati due figli e se la vita di coppia sembrava naufragata, pare che nelle ultime settimane i due siano abbastanza vicini.

In una delle ultime interviste rilasciate, la Lecciso ha descritto il suo uomo nella figura di padre ribadendo come non poteva desiderare di meglio per i propri figli. Un padre amorevole, Al Bano, anche con Brigitta, figlia del primo matrimonio della Lecciso.

Loredana Lecciso, una bella famiglia

Quella di Loredana Lecciso ed Al Bano Carrisi è indubbiamente una bellissima famiglia. Una famiglia in cui si è integrata benissimo anche la prima figlia della donna, Brigitta che, tra l’altro, ha un bellissimo rapporto anche con tutti i fratelli. I rapporti sono ideali con i fratelli più piccoli (quelli avuti da Loredana e Al Bano) ed anche con gli altri (avuti da Al Bano con Romina Power).

Brigitta ha un bellissimo rapporto con il cantante di Cellino San Marco che considera alla stregua di un vero e proprio padre adottivo. “Al Bano si è comportato come un vero papà anche nei confronti di Brigitta” ha confermato Loredana Lecciso. Poi ha proseguito “Anche se non era la sua vera figlia è stato un padre adottivo e l’ha fatta integrare con gli altri suoi figli”. La ventenne, infatti, è molto legata sia a Cristel che a Romina Junior. A dimostrarlo vi sono le tantissime foto che la ragazza posta puntualmente sui propri profili Instagram.

Il rapporto con Romina Power

Che il rapporto tra Loredana Lecciso e Romina Power sia sempre stato complicato non è un segreto. Le due donne si sono sempre punzecchiate ed anche ultimamente, in quarantena, la Power si è trasferita a Cellino per la grande gioia della Lecciso.

In proposito, la Lecciso ha dichiarato “Non cerco attriti con nessuno, l’importante è che ci siano rispetto e serenità perché ormai siamo adulti”. Poi aggiunge “Nel mondo ci sono già tante cose brutte, perché complicarsi la vita?”