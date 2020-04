“No perditempo, lo facciamo in privato…”: Francesca Fialdini, l’inaspettato desiderio su Instagram [FOTO]

La proposta di Francesca Fialdini su IG

Nonostante fosse Pasqua la bella Francesca Fialdini è andata in onda con una nuova puntata di Da noi…A ruota libera. La professionista toscana a tenuto compagnia al pubblico di Rai Uno per circa un’ora dopo Mara Venier con la sua Domenica In e prima di passare la linea alle repliche de L’Eredità.

Il giorno seguente la donna è tornata attivato sul suo profilo Instagram postando un suo selfie e scrivendo in modo ironico un appello a tutti coloro che la seguono sul social network. In poche parole l’ex collega di Tiberio Timperi ha scritto: “Chi fosse interessato a lezioni di filosofia, mi scriva in privato. No perditempo! Oggi mi consolo con il cioccolato al pistacchio”.

Gli auguri di Pasqua e Pasquetta da parte di Francesca Fialdini

Sempre nella foto nella quale si mostra in primo piano, la bella Francesca Fialdini ha augurato una buona e serena Pasquetta a tutti i suoi follower di IG. Poi la professionista toscana ha apprezzato tanto il fatto che nessuno le abbia fatto delle domande. A questa frase la conduttrice di Da noi…A ruota libera ha aggiunto un emoction a forma di faccina che sorride.

Mentre 24 ore prima, anticipando cosa sarebbe successo nella nuova puntata del suo format domenicale ha riferito: “Abbiamo preparato una puntata ricca di sorprese. Volevamo che fosse speciale per via di tutto quello che stiamo attraversando”. (Continua dopo il post)

Ottimi ascolti per Da noi…A ruota libera

Ancora una volta si è ripetuto il trend in crescita per Francesca Fialdini. Infatti il nuovo appuntamento di Da noi…A ruota libera in onda domenica 12 aprile 2020 alle 17:35 su Rai Uno ha riscosso un grande successo a livello d’ascolti.

La professionista toscana, infatti, è stata vista da quasi 2 milioni e mezzo di telespettatori, con uno share che oscillava tra il 12 e il 13%. Nello specifico, sono stati esattamente 2 milioni 345 mila telespettatori a seguire la puntata pasquale, con il 12.47% di share. L’aumento è dovuto anche per l’assenza di Domenica Live di Barbara D’Urso.