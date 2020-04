“Siamo felici insieme di…”: Lorella Cuccarini e Alberto Matano, l’annuncio a La vita in diretta

La vita in diretta anche nel giorno di Pasquetta

Nonostante il giorno di feste, a differenza degli anni passati anche nel giorno di Pasquetta La vita in diretta è andata in onda su Rai Uno. Un appuntamento speciale e diverso dagli altri giorni perché Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono andati in onda solo nella seconda parte, ovvero quella che inizia alle 15:50 per terminare alle 18:45.

Mentre nella prima parte, quella che la Rai vorrebbe cancellare, è stata trasmessa una puntata di Techetechetè. E a proposito della giornata del Lunedi dell’Angelo, i due professionisti hanno voluto fare gli auguri e poi dare il seguente messaggio: “Quella di oggi è una Pasquetta particolare, ma siamo comunque felici di farvi compagnia”.

Il messaggio di Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Dopo queste parole, Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno chiesto alla regia de La vita in diretta di mandare in onda la clip dedicata a tutte quelle persone che stanno combattendo ricoverati nei vari ospedali d’Italia il Covid-19. E rimanendo su questo argomento, la soubrette romana per l’ennesima volta ha spiegato al numeroso pubblico di Rai Uno che è necessario rimanere a casa.

Solo in questo modo la curva dei contagi può scendere sempre di più fino a sparire definitivamente. La conduttrice ha spiegato: “Adesso, con l’arrivo delle belle giornate, diventa più faticoso, ma dobbiamo resistere”.

Italiani disciplinati per la Pasquetta: il plauso di Alberto Matano

Parlando della Pasquetta a La vita in diretta, Lorella Cuccarini ha voluto smorzare la tensione ironizzando sulle tradizionali gite fuori porta che si organizzano per il giorno seguente dopo Pasqua. La professionista scherzando che quest’anno al massimo la può fare in balcone.

Mentre il suo collega Alberto Matano ha informato che solo una minima parte degli italiani non ha rispettato le regole uscendo di casa senza alcun motivo. Quindi ha ringraziato e ammirato la stragrande maggioranza della popolazione che sta facendo la quarantena in modo regolare. L’ex volto del TG1, infatti, ha precisato: “Oggi infatti, venendo qui, non ho incontrato nessuno”.