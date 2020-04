“Impossibile dimenticarlo…”: Antonella Clerici lutto, la foto nostalgica commuove i fan

Antonella Clerici ricorda il suo adorato labrador Oliver

In questo periodo surreale per il nostro Paese, specialmente nei giorni di festa si pensa molto alle persona care o animali che non sono presenti più su questo mondo. E a proposito di questo Antonella Clerici nelle ultime ore ha avuto un momento di grande nostalgia ricordando, attraverso una foto su Instagram, la Santa Pasqua di un paio d’anni fa.

Nello scatto in questione si vedono i suoi due cani distesi sul pavimento, uno di essi il suo adorato Oliver, il labrador che ha vissuto per ben 15 anni. Quando è venuto a mancare la professionista lo annunciò in diretta a La prova del cuoco non riuscendo a trattenere le lacrime. A distanza di tempo la madre di Maelle lo ha commemorato sul social e alcuni follower le hanno scritto che aspettavano ogni mezzogiorno per vederlo. Mentre la Clerici ha scritto solo: “Ricordi… Oliver e Trudy… Periodo pasquale del 2017”. (Continua dopo il post)

La professionista lombarda parla del Covid-19

Un periodo particolare per tutti gli italiani che, costretti a stare a casa, abbiamo a possibilità di pensare tanto e ricordare alcuni aspetti del passato. Ad esempio negli ultimi tempi Antonella Clerici ha avuto dei momenti di grande nostalgia, infatti sul suo account Instagram sono apparsi dei messaggi legati a quello che stiamo vivendo.

Nella giornata di sabato, viglia di Pasqua, la professionista lombarda è intervenuta a Italia Sì di Marco Liorni con un videomessaggio. Mentre nelle ultime ore ha postato sui social una foto nella quale si mostra sorridente aggiungendo la seguente frase: “Torneranno, torneremo”. (Continua dopo il post)

Antonella Clerici cucina su Instagram

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 molte trasmissioni televisive sono state sospese. Quindi, gran parte dei personaggi dello spettacolo stanno utilizzato i social network per fare compagnia ai follower.

Tra queste anche Antonella Clerici che quasi ogni giorno alle 12 realizza delle dirette su IG insieme a vecchie glorie de La prova del cuoco per cucinare insieme. Inoltre il giorno della vigilia la conduttrice ha detto: “Vi faccio gli auguri di Pasqua con una splendida notizia: siamo arrivato a 905 mila euro per gli ospedali dell’Alessandrino. Grazie a tutti di cuore!”.