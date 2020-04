Fernanda Lessa nella bufera, l’ex gieffina finge di pugnalarsi con le forbici: “Vergognati…”

Il percorso di Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip 4

Dopo un periodo in sordina dovuti anche a problemi con l’alcol, Fernanda Lessa ha avuto la possibilità di riscattarsi grazie alla proposta ricevuta da Alfonso Signorini. La modella ha vissuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 per diverse settimane e il suo comportamento non è stato sempre esemplare. La donna, infatti, in questo arco di tempo ha avuto numerosi scontri verbali con Antonella Elia e anche con altri inquilini dell’appartamento più spiato d’Italia.

Ora che tutto è finito e le telecamere e le luci del reality show si sono spente, la Lessa è tornata a far parlare di sé per un gesto inspiegabile su Instagram. Fernanda ha sollevato una polemica perché su IG si è mostrata con un paio di forbici in mano facendo finta di pugnalarsi.

L’ex gieffina simula una pugnalata allo stomaco con delle forbici: è polemica

Per quale ragione Fernanda Lessa si è spinta a tanto? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto realizzare un video per mostrare ai follower la corretta respirazione da tenere durante la quarantena da Covid-19. Quindi l’ex modella ha consigliato di fare dei respiri molto profondi senza farsi prendere dall’ansia e tensione.

Ad un tratto, però, l’ex gieffina inspiegabilmente ha afferrato un paio di forbici e, come il film de L’Esorcista’, ha simulato di conficcarsele all’addome. Un gesto che ha scatenato e spaventato tutti coloro che la seguono sui social network criticando perché Instagram è seguito anche da minori.

Deianira Marzano contro Fernanda Lessa

A questa polemica si è aggiunta anche la nota influencer Deianira Marzano che, attraverso il suo seguitissimo account IG si è scagliata contro Fernanda Lessa. Riferendosi alla scena delle forbici, ha detto: “Ma non ti vergogni? Ci stanno i minori! Prima eri nel dimenticatoio, ora è colpa di chi ha dato la visibilità”.

Nonostante il Grande Fratello Vip 4 ha chiuso i battenti da una settimana, l’ex modella sa perfettamente come attirare su di sé l’attenzione dei media. Ma in questo caso la donna ha sbagliato di brutto commettendo un gesto imprudente.