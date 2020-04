Amici 19 si è appena concluso, ma uno dei ballerini sarà impegnato anche con Amici All Star. Ecco le ultime dichiarazioni del diretto interessato

Amici All Star: un ballerino di Amici 19 parteciperà al nuovo format

Quando c’è stata la conferenza stampa del Serale di Amici 19, Maria De Filippi aveva annunciato due altri format: Amici prof e Amici All Star. Quest’ultimo in particolare si componeva di 4 puntate che sarebbero andate in onda alla fine della gara classica.

Invece, poco dopo è scoppiata l’emergenza Coronavirus e il tutto è stato rimandato. Ad ogni modo nel format ci sarebbe dovuta essere una gara tra ex concorrenti, ormai famosi, o altri cantanti famosi, come ad esempio Michele Bravi. Da quanto si apprende dal web, pare che il programma possa andare in onda a metà maggio, se la situazione migliora. Qualcuno ha anche detto che il format non sarà come previsto.

Tuttavia, uno dei ballerini reduce da Amici 19 ha svelato che prenderà parte al nuovo programma. Si tratta di Javier Rojas. In collegamento con una giornalista ha rivelato di essere rimasto in Italia per Amici All Star, che non sa bene come sarà, poi sarà libero di raggiungere la sua famiglia. Ma Javier sarà quindi uno dei concorrenti o farà parte del corpo di ballo dei professionisti?

I premi di Javier

Javier è il vincitore della categoria ballo di Amici 19. Nonostante la giuria e la Var apprezzassero di più Nicolai, alla fine ha trionfato grazie al televoto e ai professori. Javier ha portato a casa il premio di categoria di 50.000 euro, il premio della critica dei giornalisti di altri 50.000 euro e il premio dello sponsor Marlù.

Un percorso complicato

All’inizio Javier si era inserito bene nel programma ma dopo qualche settimana è venuto alla luce il suo carattere irascibile e un po’ pazzo, come lo definisce Alessandra Celentano. Ad un certo punto voleva andare via, stanco dei ritmi delle lezioni e delle puntate. Poi ha chiesto scusa e i professori hanno deciso di dargli una seconda possibilità visto il suo grande talento.

Al Serale è successa la stessa cosa. Il ballerino era esasperato dal trattamento di favore riservato a Nicolai. Nell’ultima settimana, però, i due ballerini sono riusciti a chiarirsi e diventare amici. Adesso stanno condividendo la casa di Nicolai in attesa di questo nuovo programma.