Patrick e Denver svelano scene mai andate in onda al GF VIP: indumenti spariti e scherzi censurati

Ieri sera Patrick Pugliese e Andrea Denver hanno fatto una diretta insieme su Instagram in cui hanno intrattenuto tutti i fan del GF VIP. I due protagonisti hanno ripercorso alcuni dei momenti più salienti della loro esperienza in casa e non hanno potuto fare a meno di fare confessioni inedite.

Nel caso specifico, hanno parlato di alcune scene mai mostrate al pubblico dalla produzione del reality show per diversi motivi. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Le confessioni di Patrick e Denver on diretta Instagram

A gran richiesta dei follower Patrick e Denver hanno intrattenuto la community di Instagram con una diretta molto interessante incentrata principalmente sul GF VIP. Durante la conversazione si sono soffermati sui numerosi scherzi a cui hanno dato luogo e che tanto hanno divertito il pubblico. Tra questi, però, ce ne sono alcune che non sono mai andati in onda, come ad esempio quello ad Asia Valente.

In particolar modo, fecero credere alla ragazza che lo chef Cracco sarebbe entrato in casa per invitare tutti i concorrenti in uno dei suoi ristoranti stellati. La Valente fu quella più entusiasta della cosa. Quando, però, andò in confessionale su accolta da un mare di schiuma. Altro scherzo inedito è stato quello ad Aristide quando simularono dei rumori mentre era in bagno. Dato che in tale luogo non ci sono le telecamere per privacy, però, la scena non è mai stata mostrata.

Il GF VIP faceva sparire indumenti?

Tra le varie confessioni di Patrick e Denver su cose mai andate in onda al GF VIP ce ne sono state anche alcune che fanno riferimento ad indumenti spariti. Tutto è nato nel momento in cui Andrea ha preso in giro Patrick dicendogli di aver indossato solo maglie nere. Pugliese, allora, ha svelato che ad un certo punto la produzione ha smesso di fargli avere tali indumenti.

A quel punto, il modello ha preso la palla al balzo per rivelare di essere entrato in casa con 20 slip. Ad un certo punto, però, ne ha ritrovati solo 5, come se qualcuno avesse fatto sparire parte dei loro capi. Per il momento non è chiaro il motivo di questa decisione. Probabilmente, però, in fase di lavaggio in lavanderia dei capi di tutti i concorrenti, qualcosa è andato irrimediabilmente perso.