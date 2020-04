Un gravissimo lutto ha colpito Elena Morali, lo straziante sfogo: “Purtroppo oggi è venuta a mancare un familare”

Elena Morali annuncia un lutto su Instagram

Come tutti gli italiani anche la soubrette Elena Morali sta vivendo male la quarantena per il Covid-19. L’ex Pupa nelle ultime ore ha avuto un triste sfogo sul suo profilo Instagram rivelando che le è venuta a mancare una persona di famiglia. L’ex di Scintilla sente la necessità di tornare alla vita di prima e soprattutto di lavorare.

Anche se non lo ha specificato, la showgirl è stata colpita da un grave lutto causato dal Coronavirus. La ragazza, inoltre, ha voluto precisare che è molta dispiaciuta per quello che sta accadendo da oltre un mese e che prova dolore per tutte quelle persone che sono morte a causa della pandemia. L’umore della Morali è giù soprattutto perché ad oggi nessuno di noi sa perfettamente quando si tornerà alla normalità.

Lo sfogo della soubrette su IG

Attraverso una serie di Stories su Instagram, Elena Morali ha detto che: “Oggi a me è preso malissimo, perché non sai esattamente quando ti danno la data per ricominciare la tua vita”. E’ iniziato in questo modo lo sfogo su IG da parte dell’ex Pupa. La nuova fidanzata di Luigi Favoloso ha anche detto che dopo le sue parole molti ‘intelligentoni’ le diranno guarda che tutta questa cosa è stata fatta apposta perché ci sono persone che muoiono e lei se ne frega.

“No, non me ne sbatto, perché purtroppo oggi è venuta a mancare una persona di famiglia“, ha precisato la soubrette. Quest’ultima, però, non è voluto rientrare nei dettagli non spiegando nulla sul grado di parentela della persona morta.

Elena Morali contro coloro che la criticano sui social network

Durante il suo sfogo su Instagram, la bella Elena Morali ha detto anche che: “Il fatto è che penso se siamo chiusi da un mese e il contagio, a Milano soprattutto, non diminuisce, la gente cosa deve fare? Arrivare a suicidarsi per depressione o per le liti familiari o perché non hanno soldi per mangiare? Raga io voglio tornare a lavorare”.

Stando alle parole dell’ex Pupa, che ha un grosso seguito sui social network, molta gente è arrivata al limite della sopportazione e difficilmente potrà rispettare le regole imposte dal Governo per combattere il Covid-19.