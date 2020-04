Erica Piamonte interviene su Gianmarco Onestini e Adara Molinero: le rivelazioni scioccanti sull’ex gieffino

Erica Piamonte, ex concorrente del GF 16, ha fatto delle rivelazioni inaspettate sul suo ex coinquilino Gianmarco Onestini. Ecco di che cosa si tratta

Gianmarco Onestini nella bufera: rivelazioni inaspettate da Erica Piamonte

Gianmarco Onestini è al centro delle pagine di gossip negli ultimi mesi. Dopo aver partecipato al Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso è stato scelto come “modello italiano” per il Gran Hermano Vip 7 in Spagna. Quell’esperienza l’ha avvicinato ad Adara Molinero. Tra i due è nato un sentimento, tanto che lei ha lasciato il padre di suo figlio per Gianmarco.

Tuttavia, la storia tra i due si è rivelata piena di intrighi e sotterfugi. Prima si sono innamorati, poi hanno litigato e si sono accusati a vicenda di volere la popolarità. Alla fine si sono chiariti, ma un paio di settimane fa Gianmarco ha lasciato definitivamente Adara perché ha scoperto che lei flirtava con altri.

C’è stato un grande caos sui social e nei programmi televisivi spagnoli su questa storia. Dall’Italia, anche Erica Piamonte ha deciso di intervenire e dire la sua su tutta questa vicenda, facendo delle rivelazioni inaspettate su Gianmarco.

Erica: ‘Tra me e Gianmarco c’è stata una storia’

Dopo il coinvolgimento di Violeta Mangrinan, adesso è il momento di Erica Piamonte. Vi ricordate di lei? Al Grande Fratello 16 aveva instaurato un’amicizia con Gianmarco Onestini e dopo il reality lei si era trasferita da lui per un po’. Entrambi hanno parlato di amicizia, ma pare che le cose stiano diversamente.

Erica è intervenuta nel programma spagnolo Viva la Vida. Attraverso un video ha ammesso che tra loro c’è stata una storia. Gianmarco ha chiuso con lei, ma in realtà ci pensava ancora, quindi non era possibile che gli piacesse Adara. Inoltre, non sarebbe mai stato con una donna che aveva già un figlio. Secondo quanto riportato dall’ex gieffina, Gianmarco con lei era molto geloso, non poteva sentire nessuno, vedere nessuno. Con Adara, Erica è sicura che sia stata solamente una cosa televisiva.

La replica di Gianmarco

Gianmarco è stato messo di fronte a queste dichiarazioni e si è messo a ridere. L’ex gieffino ha smentito ogni cosa. Ha detto che c’era un’amicizia con Erica dopo il reality, ma si sono visti per un paio di settimane e poi non è successo nulla. Gianmarco ha precisato che non è una sua ex fidanzata e tra loro non c’è stata nessuna relazione. Voi che cosa ne pensate?