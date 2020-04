Fernanda Lessa replica dopo le accuse sul video in cui si pugnala: “Sono nata così…” (FOTO)

In queste ore, l’ex concorrente del GF VIP, Fernanda Lessa, è finita al centro di una bufera mediatica per aver pubblicato un video nel quale si pugnala con una forbice, per gioco ovviamente. In molti, però, non hanno affatto gradito questo gesto reputandolo assolutamente deplorevole.

Ad ogni modo, dopo averne lette di tutti i colori sui social, l’ex modella brasiliana ha deciso di difendersi e di commentare quanto accaduto. A quanto pare, la donna non si è affatto pentita del gesto fatto sui social, anzi.

L’intervento di Fernanda Lessa su Instagram

Poco fa, Fernanda Lessa ha deciso di chiarire la storia del video in cui si pugnala con una forbice simulando una crisi di nervi. L’ex gieffina ha detto che molte persone, sul web, l’hanno definita cattiva per i contenuti mostrati. Tutte queste persone, però, sono le stesse che quando accendono la televisione si dilettano a vedere solo cose cruente come ad esempio: Gomorra, Il Trono di Spade, Braking Bed e molto altro.

Per tale ragione, secondo il suo punto di vista non sono affatto giustificate e calzanti le accuse mosse contro di lei per aver fatto semplicemente una scenetta “ironica”. Ad ogni modo, il suo sfogo è proseguito facendo un chiarimento circa la sua persona e il suo modo di fare. La donna ha ammesso di essere fatta in questo modo, nel bene e nel male. Ha detto di non essere mai stata una farfalla, che prima del chirurgo era un bruco. Per natura è sempre stata un’ape, pungente ma anche in grado di produrre del miele. (Continua dopo le foto)

Web indignato per il video in cui si pugnala

A quanto pare, dunque, Fernanda Lessa non si è affatto pentita di aver girato un video in cui si pugnala, anzi, ne va molto fiera perché denota la sua personalità forte e tagliente. In particolar modo, la protagonista non si è mai curata troppo delle critiche e continua ad andare avanti a testa alta. Ad ogni modo, in molti sui social non la pensano come lei. La più agguerrita è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale l’ha definita una pazza scatenata.

La Terribile, inoltre, si è scagliata anche contro suo marito Luca Zocchi, il quale non ha altro che sostenerla ed intervenire in suo nome per difendere le assurdità di cui si rende protagonista sua moglie.