Fermato dai Carabinieri, Armando Incarnato pericolo in quarantena: paura per il cavaliere di Uomini e Donne [FOTO]

Da lunedì torna Uomini e Donne su Canale 5

Da oltre un mese, causa emergenza sanitaria Covid-19, il dating show Uomini e Donne è stato sospeso dal palinsesto di Canale 5. Dopo alcune settimane, però, lunedì prossimo il programma di Maria De Filippi tornerà in onda con una formula totalmente modificata per rispettare le normative in vigore dallo scorso 4 marzo.

Protagoniste saranno Giovanna Abate per il Trono classico e Gemma Galgani per l’over. E a proposito di parterre senior, nelle ultime ore Armando Incarnato ha fatto preoccupare i suoi follower per un paio di foto che ha condiviso su IG.

Armando Incarnato fa preoccupare i suoi follower

Oltre a Gemma Galgani, Barbara De Santi e Anna Tedesco, Armando Incarnato è uno dei personaggi storici del Trono over di Uomini e Donne. Infatti da diversi anni fa parte del parterre anche se negli ultimi tempi ha fatto perdere la pazienza a Maria De Filippi. Di recente il cavaliere campano ha fatto spaventare e preoccupare i seguaci per dei contenuti postati tra le Stories di Instagram.

Il napoletano, che è particolarmente attivo sui social, quotidianamente posta foto e video di quello che fa durante la quarantena. Il ragazzo per passare il tempo ha deciso di ristrutturare la sua casa rispettando le norme emanate dal Governo. Tuttavia Incarnato è dovuto uscire per una questione di necessità e a quanto pare è accaduto qualcosa di forte. (Continua dopo le foto)

Armando Incarnato fermato dai Carabinieri

Attraverso una serie di Stories su IG, Armando Incarnato ha raccontato ai follower la disavventura che ha vissuto negli scorsi giorni. Uscendo di casa il cavaliere del Trono over di Uomini e Donne è stato fermato dai Carabinieri, un gesto usuale in questo periodo di quarantena.

Le forze dell’ordine lo hanno trattenuto per diverso tempo ma dopo aver dimostrato la sua necessità, quest’ultimi lo hanno rilasciato. Una situazione che ha messo in allarme i numerosi follower dell’imprenditore partenopeo. Per sua fortuna la situazione si è risolta nel migliore dei modi e Armando è tornato a fare le sue commissioni.