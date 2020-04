Uomini e Donne over, Stefano Torrese sorprende: ‘Penso ancora a Pamela’, poi la dichiarazione per un’altra dama

Stefano Torrese è tornato a parlare di Pamela Barretta e non solo, facendo delle dichiarazioni inaspettate. Ecco che cosa ha detto l’ex cavaliere del trono over

Uomini e Donne: Stefano Torrese torna a parlare di Pamela Barretta

Chi segue il trono over di Uomini e Donne sa perfettamente che l’anno scorso c’è stata una relazione tra Stefano Torrese e Pamela Barretta. Lui non si è comportato molto bene in studio tanto che anche la redazione aveva dei dubbi sulla sua sincerità. Trascorreva weekend romantici e passionali con Pamela, ma in studio dimostrava interesse per Roberta Di Padua.

Alla fine Stefano ha lasciato la trasmissione e Pamela l’ha seguito, ma la loro storia è durata soltanto qualche mese. Tornati in studio per dichiarazioni importanti, Pamela ha scoperto che Stefano aveva sentito Roberta di nascosto e questo li ha allontanati definitivamente.

Tra loro c’è stata rabbia, scontri sui social e sulle riviste. Stefano ha provato a voltare pagina con Noel, ma non è riuscito. Pamela, invece, ha una nuova relazione con Enzo Capo. Ma ecco che cosa ha rivelato, a sorpresa, Stefano su Pamela e non solo.

Stefano sorprende: ‘Penso ancora a Pamela, ma sto aspettando Roberta’

L’ex cavaliere ha rilasciato un’intervista a Meteoweek.com e ha parlato di nuovo di Pamela. Ha rivelato di averla sentita pochi giorni prima, ma non per un buon motivo. Pamela gli ha chiesto di non parlare più di lei, perché Stefano in una diretta Instagram aveva risposto a qualche domanda.

Stefano ha ammesso di pensare ancora a lei, di ricordarla come un bel periodo. In fondo hanno trascorso dei bei momenti insieme e gli piacerebbe tornare ad avere un dialogo con Pamela per spiegarsi e chiarire le cose.

Tuttavia, alle domande sul suo interesse per Roberta, Stefano ha sorpreso un po’ tutti. Ha detto che si è pentito di non averla conosciuta in studio e aver dovuto scegliere subito Pamela sotto pressione. In realtà lui ha ancora interesse per lei, la sente ancora oggi e le ha detto chiaramente che lui la sta aspettando.

Ovviamente Roberta fa parte della trasmissione, quindi Stefano può corteggiarla solamente in quel contesto. La dama risponde ai suoi messaggi, ma tiene una certa distanza per ora. La redazione sa tutto e per il momento le cose sono ferme anche per loro. Quando Uomini e Donne riprenderà, rivedremo Stefano e Roberta alle prese con una nuova conoscenza?