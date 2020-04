Giulia D’Urso fa uno scherzo a Giulio Raselli, ma qualcosa va storto: “Testa di ca…” (FOTO)

La coppia uscita da Uomini e Donne, formata da Giulia D’Urso e Giulio Raselli, si è resa protagonista di uno scherzo davvero esilarante. In questi giorni difficili a causa dell’emergenza sanitaria in Italia, la gente sta provando a trascorrere le giornate in casa e a sdrammatizzare come meglio può.

L’ex corteggiatrice del talk show ha pensato bene di organizzare una burla per il suo compagno che, tuttavia, è finita parecchio male. L’ex tronista, infatti, si è infervorato accusando pesantemente la sua donna. Vediamo cosa è successo.

Lo scherzo a Giulio Raselli

Alcune ore fa, sul profilo Instagram di Giulia D’Urso è apparso il video dello scherzo che ha organizzato per Giulio Raselli. Era notte fonda quando Giulia si è accovacciata per terra al di fuori della porta del bagno dove si trovava il suo uomo. Nel momento in cui il ragazzo è uscito, lei lo ha fatto saltare gridando. Raselli è sobbalzato dalla paura ed ha gridato in modo spaventato. Ad un certo punto, però, si è pesantemente adirato con la ragazza dandole della testa di ca…

La fanciulla non ha potuto fare a meno di sdraiarsi sul pavimento a sbellicarsi dalle risate. Dopo poco, però, ha spiegato a tutti i fan di Instagram che il suo fidanzato non le avesse parlato per giorni a causa della burla. A quanto pare, si è spaventato davvero troppo al punto da non riuscire facilmente a riderci su. (Continua dopo le foto)

Giulia D’Urso teme una vendetta

Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo dallo scherzo, Giulio Raselli ha perdonato la sua donna, sta di fatto che sono apparse delle foto in cui si sono abbracciati. Tuttavia, Giulia, ha palesato a tutti i suoi follower una grossa preoccupazione. Considerando che il suo fidanzato si sia spaventato davvero molto, la fanciulla teme in una devastante vendetta.

Molto probabilmente, infatti, la pace tra i due è solo una piccola tregua nell’attesa che si compia la dura vendetta. Proprio per tale ragione, la D’Urso ha detto di non poter affatto abbassare la guardia, neppure per un minuto. Non ci resta, quindi, che tenere sotto controllo i loro rispettivi profili per capire quale sarà la prossima mossa.