Il crollo di Rocio Munoz Morales, crisi con Raoul Bova? “La notte piango sulla spalla di…”

Rocio Munoz Morales ospite a Domenica In

Nelle ultime settimane sul web si è parlato tanto di una possibile crisi di coppia tra Rocio Munoz Morales e il compagno Raoul Bova. Una notizia che ha dato da parlare ai giornali e siti che si occupano di gossip e pettegolezzi. Ma a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, sembra che la situazione tra i due attori sia tornata alla normalità.

Il professionista romano e l’artista iberica stanno trascorrendo insieme la quarantena occupandosi entrambi delle loro due figlie Luna e Alma. Inoltre avendo a disposizione molto tempo libero hanno la possibilità di riflettere sugli sbagli commessi da entrambi e capire se il loro futuro li vedrà insieme oppure no. Di queste preoccupazioni, oltre che del rapporto con la sua dolce metà, Rocio ne ha parlato qualche giorno fa in diretta con Mara Venier, ospite via Skype a Domenica In.

L’attrice iberica parla del Covid-19

In collegamento via Skype con la sua abitazione, la bella Rocio Munoz Morales ha voluto fare una rassicurazione al pubblico di Rai Uno e di Domenica In in merito allo stato di salute della famiglia. Successivamente la nota attrice iberica ha espresso il suo giudizio su quello che sta accadendo nel mondo e cosa ha fatto in questo primo mese di quarantena.

A Mara Venier ha detto: “Siamo sani, ma la vita ci sta mettendo a dura prova”. Inoltre la compagna di Raoul Bova ha parlato anche della convivenza di questi giorni con l’artista romano: “Per me è giusto condividere con le persone a cui voglio bene tutte le mie debolezze. Lo faccio con Raoul, perché la notte ho la possibilità di abbracciarlo, e di piangere sulla sua spalla“.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova non sono in crisi

Quindi, le voci di una loro possibili crisi sarebbero infondate. Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sarebbero innamorati più che mai anche se l’attrice iberica è particolarmente spaventata. Intervistata da Mara Venier a Domenica In, la donna ha detto che è preoccupata per il futuro delle sue due figlie e di tutti.

La donna è in apprensione anche per l’incertezza che c’è in questo periodo, ma il compagno le dà forza e le bambine sono un’incredibile iniezione di sorriso. “Stiamo riscoprendo la quotidianità del vivere assieme, e la bellezza delle parole. Visto che è un momento in cui non possiamo abbracciarci, è bello poter dire grazie e per favore. E’ un esercizio che pratichiamo molto, ora che siamo a casa assieme“, ha concluso la professionista spagnola.