Il Paradiso delle signore spoiler 15 aprile 2020: Marta ha un malore, Riccardo fa una proposta ad Angela

Mercoledì 15 aprile 2020, al Paradiso delle signore assisteremo ad un evento molto particolare che riguarderà Marta. La moglie di Vittorio avrà un malore durante il servizio fotografico per lo shopping center facendo preoccupare tutti.

Riccardo, intanto, continuerà a fare i conti con la gravidanza di Ludovica ed arriverà a prendere una decisione molto importante sulle sorti del bambino. Per tale ragione, farà ad Angela una proposta.

Complicazioni amorose al Paradiso delle signore

Nel corso dell’episodio del 15 aprile 2020 del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella, Angela e Roberta si confronteranno in merito alle loro situazioni sentimentali. La prima è sempre più confusa tra Cosimo e Salvatore. La seconda, invece, sta facendo i conti col fatto che Riccardo aspetta un figlio da Ludovica, mentre l’ultima sarà molto in ansia per Federico.

Quest’ultimo, infatti, sarà ancora in Svizzera e in tale giornata verrà operato. Roberta sarà molto preoccupata e Marcello proverà a darle coraggio. Franco continuerà ad essere molto geloso di Paola e a nulla serviranno i tentativi della donna di rasserenare il suo animo turbato. Ad essere particolarmente agitato sarà anche Riccardo. Il giovane non sarà affatto disposto a tollerare che la sua ex abortisca, per tale ragione, si recherà da suo padre Umberto per raccontargli tutto.

Spoiler 15 aprile: il malore di Marta

Nel frattempo, al Paradiso delle signore tutto sarà pronto per la sfilata del 14 aprile. Rocco, per l’occasione, realizzerà anche un casco da astronauta recuperando materiali di fortuna. Ad un certo punto, però, nel bel mezzo dello shooting, Marta avrà un malore. La giovane signora Conti perderà conoscenza e sverrà. Tutti, ovviamente, saranno molto preoccupati per lei, specie suo marito.

Vittorio, dal canto suo, è ignaro della terapia per la fertilità a cui si sta sottoponendo la donna, per questo, proverà a capire cosa possa aver causato il problema di salute alla sua coniuge. Riccardo, invece, non sarà disposto a perdere un altro bambino, per tale ragione si recherà da Angela per farle una proposta molto interessante, ma altrettanto impegnativa. Come reagirà la giovane Barbieri, che in questo periodo è più stressata che mai?