Tiziano Ferro, “Voglio risposte certe sui concerti”, e il web esplode (Video)

Tiziano Ferro, dopo la commossa partecipazione a Sanremo 2020, è intervenuto ieri sera a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio. In collegamento video, Ferro ha lanciato un allarme che, in questo momento di emergenza da Coronavirus, sta interessando tutto il settore della musica.

Concerti annullati che non si sa bene quando potranno riprendere ed un clima di incertezza che, oltre a coinvolgere gli artisti, riguarda anche tutti gli addetti ai lavori. Le parole del cantante, però, hanno acceso grosse polemiche. Ecco cos’è accaduto.

Tiziano Ferro, l’appello al Governo italiano

Dopo le restrizioni che si sono rese necessarie per limitare al massimo la diffusione del Coronavirus, le nostre vite sono cambiate completamente. Le nostre abitudini sono andate perse, il nostro modo di affrontare la vita è stato stravolto e lo sarà ancora per diversi mesi.

Trattandosi di un’emergenza nuova che può variare nel tempo non vi sono date precise ed è proprio per questo che Tiziano Ferro ha deciso di non usare mezzi termini e di chiedere chiarimenti al Governo italiano. “Non sappiamo nulla” ha esordito il cantante. Poi prosegue “I concerti sono formalmente in piedi perché i provvedimenti del Governo arrivano fino al 3 maggio”.

“Ho bisogno di chiedere che si faccia chiarezza che il Governo ci dia delle risposte e si esponga per noi” ha concluso. L’appello è molto chiaro, nonostante si sia detto più volte che i concerti (e tutte le manifestazioni simili) tarderanno a poter riprendere. In eventi di questo tipo, infatti, è impossibile garantire il distanziamento sociale tanto importante per limitare i contagi da Covid-19.

Le inevitabili polemiche

Tiziano Ferro non è il primo cantante a chiedere delucidazioni in merito alla situazione attuale. Ci aveva pensato anche Francesco De Gregori sottolineando come anche l’industria dello spettacolo sia in grandi difficoltà.

Mai nessuno, però, aveva utilizzato i toni di Ferro “Abbiamo il diritto di sapere se possiamo fare concerti o no“, frase che ha generato tantissime polemiche sul web con attacchi, anche pesanti, rivolti al cantante. Lo stesso Fabio Fazio ha cercato, nei limiti del possibile, di prendere le distanze dalle parole di Ferro che sono state da subito criticate, in rete, definendole “Inopportune” e “completamente fuori luogo”. (QUI il Video)