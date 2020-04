“Non è roba tua, hai l’ovatta nei pantaloni”: Tina Cipollari umilia pubblicamente Gianni Sperti

Gianni Sperti compie 47 anni

Chi segue Gianni Sperti sa perfettamente che domenica scorsa, giorno della Santa Pasqua, ricorreva anche il suo compleanno. Lo storico opinionista di Uomini e Donne non ha potuto festeggiare in maniera tradizionale, quindi lo ha fatto come si usa in questo ultimo periodo: via web.

L’ex ballerino ha voluto condividere quel giorno insieme ai suoi numerosi follower di IG. Per l’occasione l’ex di Paola Barale ha realizzato una diretta con la sua cara amica Tina Cipollari. Ovviamente quest’ultima non si è trattenuta, ironizzando e prendendo in giro come al suo solito il suo collega di lavoro.

I due opinionisti di Uomini e Donne in diretta su IG nel giorno di Pasqua

La diretta Instagram tra i due è durata parecchi minuti, quindi Tina Cipollari ha avuto modo di toccare varie argomentazioni. Ad un tratto, però, la vamp frusinate si è lasciata sfuggire un dettaglio molto particolare su Gianni Sperti. Un’affermazione che ha spiazzato tutti coloro che li stavano seguendo in live sul social network.

E se in passato l’ex moglie di Kikò Nalli ha fatto degli apprezzamenti o delle critiche sulle doti fisiche di certe persone, nel giorno di Pasqua ha preso di mira il suo collega di lavoro di Uomini e Donne. Quest’ultimo ha compiuto 47 anni e la vamp frusinate in primis gli ha fatto gli auguri. Ma subito dopo si è vendicata in modo perfido.

Tina Cipollari scherza sulle doti nascoste di Gianni Sperti

Tina Cipollari ha pensato ad un regalo particolare per Gianni Sperti. Durante la diretta su Instagram l’opinionista di Uomini e Donne tra una parola e l’altra ha iniziato a parlare dei pantaloni del collega. Quindi ha uscito fuori un pacchetto contenente dell’ovatta. Per quale ragione?

La vamp si è collegata a quello che circola in rete, ovvero che l’ex ballerino sia particolarmente dotato. Non per Tina, infatti secondo lei Sperti riempie i pantaloni di ovatta per attirare l’attenzione. Ovviamente la donna lo ha detto in modo ironico scatenando l’iralità da parte dei seguaci.