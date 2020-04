Clizia Incorvaia deride Paolo Ciavarro sui social: vengono a galla imbarazzanti gaffe (FOTO)

Una volta terminata la loro esperienza all’interno della casa del GF VIP, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno vivendo la relazione a distanza. Ad ogni modo, stanno facendo di tutto per tenersi compagnia sia sui socia sia in privato.

Nelle ultime ore, però, l’Incorvaia ha pubblicato dei contenuti sul suo profilo Instagram che hanno generato particolare sgomento. Nel caso specifico, la donna ha pubblicato una compilation di tutte le gaffe del suo partner.

Tutte le gaffe di Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro è stato un personaggio parecchio mite nella casa del GF VIP, tuttavia, ci sono delle cose di cui si è reso protagonista che non tutti hanno notato e ci ha pensato Clizia Incorvaia a rendere pubbliche. Stiamo parlando di alcune gaffe commesse dall’ex gieffino durante il suo periodo di permanenza in casa. La prima riguarda quella compiuta dal ragazzo quando ha chiesto ai suoi ex coinquilini di giocare al “Lupus in fabula”, invece di “Lupus in tabula”.

Successivamente, la donna ha pubblicato la clip di quando Pasquale Laricchia ha provato a motivare gli ex concorrenti a fare attività fisica. Tra i presenti c’era anche il figlio della Giorgi che, non essendo particolarmente avvezzo allo sport, ha dato una testata contro un lampadario. Tutti i presenti in sala, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di ridere e di prenderlo in giro.

Clizia Incorvaia senza pietà

L’ultima umiliazione pubblicata da Clizia Incorvaia contro Paolo Ciavarro è stata quella relativa al momento in cui la donna si stava concedendo un rilassante e seducente bagno in vasca. Mentre lei si dimenava tra la schiuma, Paolo la osservava come fosse un pesce lesso. Dopo aver pubblicato questo ennesimo video, la donna ha promesso di fermarsi e di smetterla di prendere così in giro il suo compagno.

Ad ogni modo, come avrà reagito Ciavarro a questo “affronto”? Ebbene, come è perfettamente nel suo stile, il ragazzo è rimasto in silenzio e non ha minimamente battuto ciglio sui social. Ancora una volta, dunque, ha dato conferma del suo carattere estremamente pacato e accondiscendente, specie nei rapporti di coppia.