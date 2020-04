Rudy Zerbi su Instagram: una domanda per i suoi follower

Rudy Zerbi non sa più come occupare il tempo e decide di ripulire tutto

Alzi la mano chi, durante questo lungo periodo di quarantena, non si è dato alle pulizie di casa. Molti dei nostri Vip hanno quindi Deciso di farci vedere come impegnano il loro tempo. Non fa eccezione il nostro Rudy Zerbi che sul social Instagram ci mostra l’ultima “cosa” che ha deciso di lavare.

Rudy Zerbi e la foto tenerissima che scalda il cuore

È di pochi minuti fa l’immagine di un sorridente Rudy alle prese con un lavaggio particolare. A farne le “spese” è il suo bellissimo cucciolo peloso Paco: “Eh niente, avevo finito le cose da pulire a casa e quindi ho pensato di lavare anche lui ( da notare la sua faccia felice 😂 ) E voi? Vi manca ancora qualcosa da pulire in casa o avete fatto proprio tutto?“. Il musetto che spunta sotto l’asciugamano ha subito intenerito i fan che hanno interagito immediatamente con lui. (Continua dopo la foto)

Immediate le risposte dei suoi follower compresa Alessia Marcuzzi. Oltre ai complimenti per il suo bassotto a pelo duro, svelano quanto poco abbiano fatto durante questo periodo di ferie forzate. Dal mancato lavaggio delle tapparelle al totale rilassamento che impedisce qualunque approccio alle pulizie primaverili.

I virtuosi e il pensiero di una mamma lavoratrice

Solo pochi virtuosi confermano la loro attitudine alla pulizia dichiarando: “siamo in casa da 40 giorni quasi, quindi è giunta l’ora di ricominciare, è ora di ripartire a pulire“.

Spiccano anche le parole di una mamma che ha preso questo periodo di quarantena come un regalo. A causa del suo lavoro normalmente torna a casa alle 22.00 e, senza questo stop, non sarebbe riuscita a godersi suo figlio di 4 anni.

Non tutti quindi vedono allo stesso modo il periodo in cui stiamo vivendo ma tutti sono concordi nei complimenti al piccolo Paco. Certo è che, se tutto questo si protrarrà, non osiamo pensare dove potrebbe spingersi Rudy Zerbi.