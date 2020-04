Si vede la pat***!: Eva Henger senza intimo, il mini abito mostra più del dovuto (FOTO)

La quarantena di Eva Henger continua ad essere da bollino rosso. L’ex porno diva ungherese sta passando questo periodo di isolamento tra le mura domestiche in compagnia del marito e della figlia. L’attrice regala ai fan scatti da capogiro mettendo in mostra le sue forme e la propria perfetta forma fisica.

Nei giorni scorsi Eva Henger ha deciso di augurare “buona Pasqua” a modo suo. Coperta da un delizioso uovo di Pasqua multicolore, ha nascosto il proprio corpo senza veli, lasciando libera l’immaginazione. Poche ore fa, invece, ha esagerato con un video su Instagram, mostrando quasi le sue parti intime.

Eva Henger scatenata in un balletto sensuale su Ig

Eva Henger durante il periodo invernale ha deciso di mettersi in forma e di perdere qualche chilo. La madre di Mercedesz, infatti, nonostante i suoi 47 anni può fare invidia anche ad una ventenne e lo mostrano le sue curve mozzafiato. In questo periodo di quarantena sui social stanno girando molte sfide divertenti che vedono coinvolti vip e non solo.

L’ultima moda è la “quarantine pillow challenge” e come già detto in un altro articolo anche l’ex porno diva ha deciso di partecipare mandando in delirio il proprio pubblico maschile. Pochi istanti fa invece ha regalato ai suoi quasi 100 mila seguaci un balletto sensuale.

Eva Henger, appena sveglia e con addosso una camicetta trasparente e cortissima ha mostrato in diretta più del dovuto. Infatti, qualcuno pare non abbia visto l’intimo e le ha chiesto se lo indossasse. (Continua dopo il post)

Gli auguri di Pasqua dell’ex attrice a luci rosse

In occasione della Santa Pasqua Eva Henger ha deciso di fare gli auguri a tutti in modo particolare. Ovviamente, anche in questo caso ha scelto di mettersi a nudo coprendosi con un uovo multicolore, con tanto di fiocco rosa.

E a proposito di fiocco rosa, l’opinionista si è anche detta pronta a diventare di nuovo madre, preferibilmente di una bambina. Un desiderio che ha nel cassetto da molto tempo e che forse vista la quarantena ha già esaudito. Per ora non resta altro che aspettare notizie.