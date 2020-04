Paola Di Benedetto sulla separazione artistica tra Benji & Fede: “E’ stato uno shock, non me l’aspettavo”

Paola Di Benedetto è stata la trionfatrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex madre natura è fidanzata ormai da tempo con Federico Rossi. Il cantante e l’ex concorrente del reality, a quanto pare, non hanno ancora avuto la possibilità di riabbracciarsi a causa dell’emergenza coronavirus. Negli ultimi mesi la bella Paola Di Benedetto è stata rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip e quindi non è stata informata di quanto stesse accadendo fuori.

Gli autori del reality hanno ritenuto di documentare tutti sulla questione Covid-19. La vincitrice del programma di Canale 5 ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato delle particolari sensazioni che ha vissuto nel suo rientro a casa. Per lei è stato a dir poco shoccante. La bella influencer ha rivelato anche di essere rimasta sconvolta dalla notizia che della rottura del rapporto artistico di Benji & Fede.

Paola e Federico distanti a causa del Grande Fratello

Paola Di Benedetto si è messa in luce in questa prima parte del Grande Fratello per essere stata vicina alle donne nei momenti di maggiore difficoltà. Ha supportato Elisa De Panicis quando si è scontrata con Andrea Denver, Fernanda Lessa in alcuni momenti di crisi e ha spinto Clizia Incorvaia verso Paolo Ciavarro.

Ha avuto anche la possibilità di vedere, seppur solo tramite un messaggio, il fidanzato Federico Rossi che una volta di più gli ha confermato la forza del sentimento. In questo momento molto complicato, anche Paola Di Benedetto ha voluto esprimere la sua opinione. Si è detta sconvolta per quanto sta succedendo.

In questa circostanza, come è accaduto anche agli altri concorrenti ha avuto la possibilità di parlare con i suoi affetti. Ha svelato di aver sentito i suoi genitori e il fidanzato e che fortunatamente tutti stanno bene. Ha raccontato più volte di aver sentito la mancanza di Federico Rossi, sottolineando il grande amore che li unisce. Dopo il trionfo nel reality ha avuto la possibilità di riabbracciarlo.

Le rivelazioni di Paola Di Benedetto

Come detto in precedenza, Paola Di Benedetto ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha parlato delle sensazioni vissute dopo la fine del Grande Fratello Vip. Ovviamente il primo pensiero è legato all’emergenza Covid-19.

L’ex madre natura ha definito shoccante quando ha capito realmente quello che sta accadendo nel nostro paese. Ha poi parlato della separazione artistica di Benji & Fede, duo del quale faceva parte il fidanzato. Per Paola Di Benedetto è stao un vero shock anche perchè lei era sicura che avrebbero fatto un concerto all’Arena di Verona a maggio.