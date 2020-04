Barbara D’Urso, l’inseguimento di un pedone in spiaggia

Nuova figuraccia per Barbara D’Urso. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 trasmessa a Pasquetta, la troupe di Pomeriggio 5 ha inseguito su un elicottero della finanza un pedone. Quest’ultimo stava camminando in compagnia del proprio cane, presso la spiaggia di Jesolo (Venezia).

Un inseguimento che ha visto come “vittima” un uomo che non ha rispettato l’obbligo di quarantena. Tuttavia, il comportamento dello staff di Pomeriggio 5 è stato molto criticato. L’inviata di Pomeriggio 5, Ilaria Dalle Palle, si è mostrata infervorata per la rincorsa, gridando: “Ecco Barbara! L’uomo sta scappando, lo stiamo inseguendo!”. Barbara D’Urso ha assistito alla scena senza commentare.

Barbara D’Urso, nuove critiche sui social

Una fuga degna del miglior film d’azione quella di due agenti che inseguono un pedone sulla spiaggia di Jesolo. Non si conosce l’identità dell’uomo, né tantomeno se è effettivamente originario di quelle zone. Tuttavia, come fa giustamente notare il Fatto Quotidiano, la questione dovrebbe essere affrontata dalle forze dell’ordine e non certo da un programma televisivo sotto testata giornalistica.

Il lavoro svolto dalla guardia di finanza, in questo caso, è stato più che legittimo. Tuttavia, la presenza ingombrante dello staff di Barbara D’Urso, che ha commentato il tutto in tempo reale con toni fin troppo sensazionalistici, è stato giudicato negativamente sui social.

Le dichiarazioni di Matteo Grandi

Il giornalista e autore televisivo Matteo Grandi ha dichiarato come un inseguimento tramite elicottero in diretta televisiva non si vedesse dai tempi del presunto assassino OJ Simpson. Quanto mostrato nel corso del programma di Barbara D’Urso, a detta di Grandi, rappresenta uno dei “momenti più bassi della tv e del senso del ridicolo”.

Il gesto di Barbara D’Urso che dà la caccia ai runner con i droni della gdf, ha invece affermato lo scrittore e sceneggiatore Sandrone Dazieri, sarebbe stato considerato di cattivo gusto anche in paesi come la Corea del Nord. A detta di Matteo Grandi, a noi italiani piace andare a fondo di simili questioni, continuando a “scavare”.

Un cittadino divenuto un “superlatitante”

Al pubblico non è piaciuto il fatto che un cittadino italiano, seppur responsabile di un’azione discutibile, sia stato dipinto a Pomeriggio 5 come un “superlatitante”. Qualcuno ha sottolineato come Barbara D’Urso debba essere tenuta lontana dalle telecamere per salvaguardare il nostro paese.

La puntata di Pomeriggio 5 incriminata ha riportato ascolti disastrosi, il peggio risultato di questa stagione. Uno share di 11,08% nella prima parte ed uno di 11,03 nella seconda. L’episodio è avvenuto a poche settimane di distanza dalla discussa preghiera recitata a Live non è la D’Urso, in compagnia di Matteo Salvini.