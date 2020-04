Licia Nunez fa inaspettate confessioni: l’aborto devastante, l’alcolismo e la voglia di un figlio

Dopo essere uscita dalla casa del GF VIP, Licia Nunez è tornata alla sua vita, ma non ha potuto fare a meno di rivelare confessioni inaspettate sulla sua vita e il suo passato. Durante un’intervista con Vanity Fair, l’ex gieffina si è messa a nudo ed ha rivelato cose inedite, come ad esempio l’aborto che l’ha segnata per tutta la vita e che l’ha spinta a cadere nel vortice dell’alcolismo.

Ad ogni modo, alla fine del tunnel c’è sempre la luce e, adesso, quella luce per lei è la sua compagna Barbara Eboli. L’attrice, inoltre, ha anche svelato di essere pronta a diventare mamma. Vediamo tutti i dettagli.

Licia Nunez e le confessioni sul periodo buio

Nel corso di un’intervista Licia Nunez ha fatto delle confessioni molto profonde, tra queste, la più devastante fa capo alla perdita di un figlio. Nel 2003 la donna rimase incinta ma, purtroppo, la gravidanza non andò a buon fine e perse il bambino. In quel momento il mondo le crollò addosso al punto da sprofondare nell’alcolismo.

La protagonista ha spiegato di essere stata in quel vortice per nove mesi, durante i quali non voleva vedere nessuno, neppure la sua famiglia poiché si vergognava. In seguito, però, decise di farsi seguire da uno psicologo per cercare di metabolizzare la perdita di un figlio così come si fa per un lutto. Poco per volta, così riuscì ad uscirne e a ritornare la donna forte e decisa di sempre.

La rinascita dell’attrice

Nonostante tutto, però, lei non ha mai perso la voglia di diventare madre. Nel momento in cui incontrò la sua attuale compagna le fece presente questo suo desiderio e Barbara lo ha sempre accettato. Proprio per tale ragione, dopo aver fatto le confessioni in merito al periodo più buio della sua vita, Licia Nunez ha ammesso di essere pronta ad avere un figlio.

La donna, così come ha scritto anche sul suo profilo Instagram, ha detto che adesso è giunto il momento di provare seriamente ad avere un bambino e, stavolta, proverà ad andare fino in fondo. Al di sotto del post in questione, i numerosi fan sono accorsi per farle i migliori auguri e per complimentarsi per la forza d’animo mostrata per uscire dal tunnel.