“Vorrei essere quel cuscino”: Francesca Cipriani nuda sul letto per la pillowchallenge, il seno esplosivo infiamma il web [FOTO]

Francesca Cipriani e la quarantena in solitudine a Milano

L’esplosiva Francesca Cipriani sta particolarmente soffrendo per la quarantena da Covid-19. Ovviamente non perché ha i sintomi del virus ma per via della lunga segregazione tra le mura domestiche.

L’ex gieffina e Pupa sta trascorrendo questo periodo da sola nel suo appartamento di Milano, anche nel giorno della Santa Pasqua. Per l’occasione, però, l’opinionista di Barbara D’Urso ha voluto fare un regalo particolare al folto numero di follower che la seguono quotidianamente sul suo profilo Instagram.

L’ex Pupa partecipa alla #quarantinepillowchallenge

Dopo aver augurato una serena Pasqua ai seguaci, il giorno seguente la bella e giunonica Francesca Cipriani ha dato anche gli auguri di buona Pasquetta. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha voluto rendere la giornata differente ai follower facendo loro un dono speciale. Cosa?

La soubrette abruzzese direttamente dal suo appartamento milanese ha condiviso un nuovo post su Instagram leggermente differente da quello del giorno precedente e che è già stato super apprezzato. Nello specifico, l’inviata ed opinionista di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso appare nelle due foto mentre è totalmente nuda. Posizionata in ginocchio sul suo lettone matrimoniale, coperta solo dal cuscino bianco. (Continua dopo il post)

Francesca Cipriani infiamma il web: la reazione dei follower di IG

La scelta di Francesca Cipriani a quanto pare è decisamente azzeccata, infatti in pochissimo tempo il post ha avuto un grande successo. La soubrette che è famosa per la sua ottava di seno e per essersi rifatta il lato B ha voluto partecipare ad una challenge che al momento gira sui vari social network.

Infatti, oltre alle due foto, la donna ha scritto la seguente didascalia: “Sono ancora in tempo per la #quarantinepillowchallenge? Buona Pasquetta”. Inutile dire che il post in questione ha ricevuto migliaia di likes e commenti di ogni tipo. Ma uno accomunava tutti, ovvero di essere al posto del cuscino. Ma non sono mancate nemmeno i complimenti per la sua bellezza e soprattutto per il décolleté super esplosivo.