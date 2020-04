Paola Di Benedetto in diretta su Radio 105 svela: “Dinamiche prevaricanti al GF VIP” cosa è successo

Nel corso della puntata odierna di 105 Take Away, in onda dalle 12.00 alle 13.00 su Radio 105, Daniele Battaglia e Diletta Leotta hanno intervistato la vincitrice del GF VIP Paola Di Benedetto.

La fanciulla ha commentato l’emozione provata nel momento in cui ha scoperto di aver trionfato al reality show e poi ha svelato anche alcune dinamiche accadute in casa. Inoltre, non è mancato qualche piccolo riferimento al suo compagno Federico Rossi.

A Radio 105 Paola parla del GF VIP

Paola Di Benedetto è stata intervistata su Radio 105 ed ha detto di essere ancora incredula e frastornata per aver vinto il GF VIP. Il presentatore Daniele ha esordito facendo ascoltare a tutti il momento in cui Alfonso Signorini ha pronunciato il nome del primo classificato e l’ospite in collegamento radio non ha potuto fare a meno di emozionarsi. In seguito, poi la fanciulla ha rivelato che non si aspettava minimamente di aggiudicarsi questo titolo, dato che credeva sarebbe uscita le prime settimane.

In gara c’erano personaggi troppo famosi e troppo forti, che lei credeva assolutamente di non poter battere. Il pubblico da casa, però, ha molto apprezzato il suo percorso, per tale motivo l’ha fatta trionfare. Durante il dibattito, poi, la protagonista ha anche spiegato che, specie nella fase iniziale del gioco, c’erano delle dinamiche prevaricanti all’interno della casa. Per tale ragione, lei pensava di soccombere nel giro di pochissimo tempo.

La Di Benedetto parla di Federico

Inoltre, Paola ha anche spiegato che il ritorno a casa è stato molto difficile considerando la situazione che tutti noi stiamo vivendo. Ad un certo punto dell’intervista su Radio 105, poi, Diletta Leotta ha chiesto a Paola Di Benedetto di commentare come sta vivendo la lontananza da Federico. A quel punto, la ragazza ha detto di essere passata da una quarantena all’altra, solo che questa è molto più complessa.

Prima che potesse andare oltre e regalare agli ascoltatori succulenti gossip, però, Daniele l’ha interrotta e l’ha velocemente liquidata. La Di Benedetto, quindi, ha ringraziato i due conduttori per averle dedicato questo piccolo spazio nella loro trasmissione e poi ha calorosamente salutato tutti i suoi fan, che a quanto pare, sono moltissimi.