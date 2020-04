“Sei illegale, provocante mai volgare…”: Justine Mattera spiattella il suo seno in primo piano [FOTO]

Justine Mattera sofferente per la quarantena

Tantissimi follower di Instagram stanno ringraziando Justine Mattera per i numerosi regali che gli sta facendo in questa lunga quarantena per Covid-19. La stragrande maggioranza degli italiani è in casa e, almeno per il momento ci dovrà rimanere fino al prossimo 3 maggio 2020.

Quindi la soubrette americana ma naturalizzata italiana, ha più tempo per stare con i figli e il marito e dedicarsi alle faccende domestiche. Ma la 49enne non smette di infiammare il web continuando a postare su Instagram delle foto osé e piccanti. Una scelta che spesso divide gli utenti, una parte è super favorevole mentre altri non smettono di criticarla.

La soubrette statunitense infiamma il web: la foto su IG col dPcolleté in bella mostra

Nella giornata post Pasquetta, Justine Mattera è tornata attiva sul suo account Instagram arricchendolo con una nuova foto mozzafiato. Nello specifico la soubrette statunitense arrivata in Italia più di 20 anni fa, si è mostrata in versione bianco e nero con uno scatto che fa parte di un recente shooting fotografico. La donna non si fa vedere in viso perché i suoi capelli lunghi le coprono parte del volto, mentre in primo piano c’è il suo décolleté, considerato per molto patrimonio dell’Unesco.

La 49enne indossa un reggiseno e sembra essere seduta sul letto. Un’immagine che ha ricevuto le giuste riconoscenza, ovvero migliaia di mi piace e complimenti di ogni tipo. Un utente in particolare ha sottolineato il fatto che la Mattera è sempre provocante ma ami volgare. (Continua dopo il post)

Non solo complimenti per Justine Mattera

Ma non tutti la pensano come l’utente citato prima, infatti in questi ultimi anni Justine Mattera ha ricevuto anche delle critiche. La sua scelta di condividere quasi ogni giorno delle foto piccanti su Instagram ha scatenato delle polemiche.

In primis perché è madre di due bambini e anche perché il popolo del web, in parte, lo considera irrispettoso nei confronti dell’uomo che ha sposato anni fa. Marito che inizialmente era in totale disaccordo mentre ora sembra aver cambiato idea, in parte e ad una sola condizione.