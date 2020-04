“Non vale, siamo in quarantena…”: Elisabetta Canalis accavalla le gambe, posa sensuale [FOTO]

Elisabetta Canalis e l’etichetta di ‘velina di Striscia la Notizia’

Nonostante siano passati diversi anni da quella esperienza, Elisabetta Canalis viene ricordata anche per aver fatto la velina a Striscia la Notizia. All’epoca la soubrette sarda era in coppia con Maddalena Corvaglia, amica di vecchia data ma ultimamente divise per delle divergenze professionali. L’attrice da qualche tempo si trova negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles dove vive con la sua famiglia, il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva.

Anche lei al momento è in quarantena per il Covid-19, quindi trascorre le giornate facendo delle dirette su IG oppure realizzando dei filmati in cui imparte delle lezioni di fitness ai follower, circa 2,5 milioni. Ma nelle ultime ore è tornata ad infiammare il web con una nuova foto mozzafiato.

La soubrette sarda impazza il web con uno scatto piccante

La bellissima Elisabetta Canalis ha voluto fare un regalo ai follower in occasione della Pasquetta. L’ex velina di Striscia la Notizia ha postato una foto realizzata qualche mese fa, precisamente a gennaio del 2020. Lo scatto ha immediatamente catturato l’attenzione di coloro che quotidianamente la seguono su Instagram. La soubrette sprizza di femminilità e una dimostrazione l’ha date lei stessa nell’immagine in questione.

La 40enne è stata fotografata seduta su una sedia con addosso un micro abitino di piume bianco. Un outifit che mette in bella mostra le sue meravigliose cosce. Il suo accavallare le gambe hanno portato alla mente di tutti il celebre film con Sharon Stone, ossia Basic Instinct. (Continua dopo il post)

La reazione dei follower alla nuova foto di Elisabetta Canalis

Ovviamente l’iniziativa social di Elisabetta Canalis ha scatenato le varie fantasie dei follower, circa 2,5 milioni solo su Instagram. La foto sensuale con le gambe accavallate ha mandato in tilt il popolo del web che l’ha ripagata con migliaia di mi piace e complimenti per la sua eleganza e forma fisica.

In molti le hanno consigliato di tornare in Italia per ammirare da più vicino la sua bellezza. Ovviamente è solo una battuta perché è palese che non si può prender nessun aereo a causa della pandemia da Coronavirus.