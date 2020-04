Prison Break 6: qualcosa si muove, ecco tutte le novità della stagione tanto attesa

Il creatore della serie Prison Break ha confermato la fine della scrittura del primo episodio della sesta stagione e l’attore protagonista ha proposto una trama

Prison Break: dove siamo rimasti

Prison Break è una delle serie tv più amate che vede come protagonisti principali Dominic Purcell, Wentworth Miller e Sara Wayne Callies nei rispettivi ruoli di Lincoln Burrows, Michael Scofield e Sara Tancredi.

Lincoln è stato condannato ingiustamente a morte per omicidio e il fratello Michael ha deciso di farsi incarcerare per liberarlo. Michael ha organizzato tutto nei minimi dettagli e riuscirà nel suo intento. Durante le varie peripezie incontrerà nemici, amici e l’amore nella figura della dottoressa Sara Tancredi.

Alla fine della quarta stagione, distribuita su Fox, Michael ha deciso di sacrificare se stesso per far scappare tutti i suoi amici e quella che è diventata ormai la sua famiglia. Ma dopo sette anni dall’ultima avventura, i protagonisti si sono riuniti per una quinta stagione piena di colpi di scena. Michael non era affatto morto, ma rinchiuso in un carcere dello Yemen. Lincoln, Sara, Sucre, T-Bag, C-Note si riuniscono per farlo evadere.

La sesta stagione: il creatore annuncia la fine della scrittura del primo episodio e Wenworth Miller prepara la trama

I fan della serie non si sono accontentati della quinta stagione che ha visto la liberazione di Michael e il lieto fine della sua famiglia. Ma ne hanno chiesta a gran voce una sesta. Per questo il creatore Paul Scheuring ha promesso di mettersi al lavoro. Tuttavia, altri progetti l’hanno allontanato da Prison Break. Ma il mese scorso lo stesso Paul ha annunciato di aver finito la scrittura del primo episodio della sesta stagione. (Continua dopo il post)

Non solo, ma anche Wentworth Miller attraverso il suo profilo Instagram, qualche giorno fa, ha pubblicato una proposta per la sesta stagione di Prison Break dal titolo “Prison Break 6 Story Idea”. (Continua dopo il post)

Probabilmente la sesta stagione sarà distribuita da Netflix e stanno trapelando alcune notizie relative alla trama. Sembra che qualcosa o qualcuno impedirà a Michael Scofield di tornare ad una vita normale. Si parla già da tempo del ritorno in scena di LJ, il figlio di Lincoln, e di Alex Mahone, interpretati rispettivamente da Marshall Allman e William Fichtner. Non è escluso che Michael possa attraversare un periodo con gravi problemi di salute. Voi che cosa vorreste vedere?