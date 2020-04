Nilufar Addati spaventata da uno stalker: “Mi perseguita è una situazione insostenibile…” (FOTO)

Nella notte appena trascorsa, l’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati ha pubblicato un post nel quale si è sfogata contro uno stalker. La persona in questione pare si sia creata diversi account Instagram attraverso i quali perseguita la fanciulla.

Tale situazione, ormai, va avanti da più di un anno ma, a quanto pare, nell’ultimo periodo è diventata più insostenibile del solito. Dopo lo sfogo notturno, la protagonista è tornata a parlare della questione anche di persona attraverso un video.

Lo sfogo di Nilufar Addati

Poco fa Nilufar Addati ha parlato a tutti i suoi fan di Instagram dello stalker che la sta perseguitando da oltre un anno. La ragazza è apparsa molto spaventata e, soprattutto, seccata da tutta questa situazione. Si tratta di una persona che, a detta dell’ex tronista, starebbe facendo di tutto per crearle dei problemi sia per quanto riguarda la sfera affettiva sia lavorativa. Già in passato la ragazza si è trovata ad affrontare una situazione simili ed ha provveduto a segnalare questi account facendo rimuovere i profili.

Inizialmente, però, la persona in questione sembrava quasi un fan, dato che la riempiva di complimenti e cose carine. Con il passare del tempo, però, la situazione è diventata sempre più pesante al punto che l’Addati ha definito quest’individuo davvero meschino. Il suo unico scopo, quindi, sarebbe quello di disturbarla e destabilizzarla. In parte, purtroppo, ci è riuscito.

L’appello ai fan per fermare lo stalker

Ad ogni modo, dopo lo sfogo nella notte, poco fa Nilufar Addati è tornata a parlare dello stalker ed ha ringraziato tutti coloro che le sono stati vicino in questo momento così particolare. Nonostante i momenti di sconforto e disperazione, però, la fanciulla ha detto di non avere alcuna intenzione di arrendersi e continuerà a segnalare tutti profili creati da tale individuo allo scopo di farli cancellare dall’amministrazione di Instagram.

A tale scopo, ha chiesto a tutti i suoi fan di darle una mano a diffondere questi contatti in modo che siano in molti a fare delle segnalazioni. Nell’attesa di ulteriori novità non ci resta che monitorare il profilo dell’italo-persiana.