Valentina Autiero dama di UeD “soffro maledettamente”

Valentina Autiero si dice molto sofferente per quello che le è accaduto con Andrea ed è pronta a ricominciare

Valentina Autiero, la dama di Uomini e Donne, è molto insofferente in questo periodo. Dopo un mese di sospensione della trasmissione di Maria De Filippi in Italia, finalmente si tornerà in onda a partire dal prossimo 20 aprile. La trasmissione Uomini e Donne, riprenderà grazie ad un’organizzazione ben precisa che permette di rispettare il divieto delle restrizioni previste per contenere il contagio da Coronavirus.

In pratica, si è creato un nuovo formato per affrontare il periodo di inserimento sociale riuscendo però comunque ad andare in onda con la bella Valentina in pole. In questo momento però è molto ansiosa, perché dovrà affrontare una serie di problematiche. Ha detto che in questo momento ha un buio nel cuore e si sente molto triste. Questo perché ha avuto una forte delusione dal giovane cavaliere Andrea.

Valentina Autiero e l’attesa per il trono over

Mentre a breve ripartirà il trono di Uomini e Donne classico e anche quello over, insieme a Giovanna Abate e Gemma Galgani, Valentina Autiero ha voluto dire la sua opinione dopo quello che è successo con il cavaliere Andrea. Veronica Ursida aveva riportato infatti, una segnalazione sul Cavaliere. Secondo quanto detto da Veronica, Andrea aveva baciato una ragazza fuori dal programma.

Chiaramente questo aveva amareggiato non poco la bella Valentina, che adesso non sapeva più se si poteva fidare oppure no, del suo corteggiatore. Ad un certo punto lui, però, ha deciso di confessare. Nei giorni di quarantena Valentina ha detto ai suoi seguaci di essere ancora molto amareggiata per quanto successo.

Cosa accadrà nella vita sentimentale della donna?

Valentina Autiero sembra essersi consolata, adesso finalmente potrà cogliere l’occasione per confrontarsi nuovamente con i cavalieri all’interno del programma. Aveva iniziato, infatti, da qualche tempo fa la conoscenza con Erick Pregnolato dopo le feste natalizie, ma non era finita particolarmente bene.

In diverse occasioni Valentina aveva rimproverato i cavalieri del trono over di essere troppo superficiali, ma è chiaro che questo ha creato delle difficoltà nel rapporto nelle conoscenze intraprese. Dopo la confessione fatta, adesso per lei c’è la possibilità di poter finalmente interfacciarsi con altri Cavalieri all’interno del programma di Maria De Filippi. La data dell’inizio del nuovo Format della trasmissione Uomini e Donne è prevista per il prossimo 20 aprile.