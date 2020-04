Uomini e Donne, si riparte con una lite furibonda, cosa succederà?

Uomini e Donne dopo uno stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus tornerà in onda il prossimo 20 aprile. Potremo, così, vedere come si sono evolute le varie relazioni che i protagonisti del trono over avevano intrecciato.

È da allora, infatti, che Uomini e Donne non va più in onda. Uno stop che nessuno si aspettava e che ha lasciato tutti i fans sbigottiti. Adesso, però, la programmazione riparte per buona pace di tutti gli affezzionati telespettatori. Si ripartirà con una bella lite. Chi coinvolgerà? Vediamolo.

Uomini e Donne, una nuova corteggiatrice

L’appuntamento ormai è confermato! Lunedì 20 aprile 2020 alle 15.45 ripartirà la messa in onda delle registrazioni di Uomini e Donne. Ripartiremo, con molta probabilità, da dove eravamo rimasti oltre un mese fa con un’entusiasmante puntata del trono over in cui non mancheranno i colpi di scena.

Dopo aver conosciuto il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, Algemiro, ed aver assistito alla rottura tra Marco e Carlotta, entrerà in studio una nuova corteggiatrice per Marco. Si tratta di una certa Antonella che condivide, con l’uomo, una strana ma divertente passione, il travestimento. Se, infatti, Marco adora vestirsi da super eroe e lo fa tranquillamente durante la notte, anche Antonella ama travestirsi. Il suo travestimento preferito? Quello di Catwoman.

Una lite furibonda

A contrapporsi alle risate ed ai sorrisi per l’ingresso di una Catwoman a Uomini e Donne vi sarà il forte litigio che Gianni Sperti intraprenderà con Marcello. Ne avevamo visto un’anticipazione prima che il programma fosse sospeso. Le accuse che lo storico opinionista muove nei confronti del partecipante del parterre maschile sono quelle che ha sempre manifestato. Evidentemente gli atteggiamenti all’interno dello studio ed al di fuori con diverse donne non piacciono.

Il fatto di non riuscire a portare a termine nella maniera più lineare possibile una conoscenza con una persona indica che Marcello ha una storia al di fuori del programma, secondo Gianni. L’uomo sarebbe in trasmissione, quindi, solo per visibilità. Di qui l’accusa pesantissima di essere falso che manderà Marcello su tutte le furie. Una ripresa col botto, ne vedremo delle belle!