Simona Ventura rabbia sui social “siete degli irresponsabili”

Simona Ventura al veleno contro coloro che hanno violato la quarantena nel periodo di Pasqua e Pasquetta

Simona Ventura come altri Vip, in questo momento particolare per l’Italia e gli italiani, sta parlando molto più sui Social, mettendo in luce anche i comportamenti irresponsabili di alcune persone che non rispettano le restrizioni. Infatti, ha detto che lei sta facendo molti sacrifici per restare a casa e per cercare di rispettare al meglio le disposizioni governative. Adesso però, non è più abbastanza paziente da poter sopportare chi invece ignora completamente i divieti.

Infatti, nei giorni scorsi ha lanciato una discussione, nei confronti dell’esodo pasquale che si è verificato in Lombardia. Infatti, Ventura sul profilo Instagram pubblico in un video in cui mostra le strade di Milano in questo momento.

Simona Ventura e il monito

Simona Ventura nonostante i divieti del governo, sui social mostra che a Milano il sabato precedente alla Pasqua c’erano tante macchine bloccate delle forze dell’ordine. Molte persone erano arrivate dalla Lombardia e anche tante regioni del nord Italia per fare spese per il weekend al mare. Questo chiaramente, non è un atteggiamento corretto, visto che passare il weekend Pasquale in una seconda casa vicino al mare o la montagna era assolutamente vietato, così come previsto dalle disposizioni governative.

Ecco perché l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi ci ha tenuto a dire che chi continua con questo comportamento è irresponsabile. Difficilmente si riuscirà ad uscire da questa quarantena visto il comportamento di tali persone. Infatti, ha detto che grazie al Karma, queste persone avranno quello che si meritano prima o poi. E’ stata molto dura nei confronti di chi va a violare le leggi previste dal Governo per contenere il contagio da Coronavirus.

Le reazioni sui social network

Lo sfogo di Simona Ventura sui social network ha suscitato anche delle reazioni da parte del pubblico. Non è un caso infatti, che molto spesso le persone sbagliano quando non si rendono conto che facendo questo comportamenti in realtà, stanno mettendo a repentaglio la salute di tutti.

Inoltre, alcuni hanno anche detto, rispondendo a Ventura, che di fatto siamo un po’ in questa situazione per colpa della Lombardia che non rispetta al massimo i divieti. In più, ci sono state numerose accuse e talvolta, anche molto gravi. Intanto, lei stessa ha raccontato di aver rinunciato a festeggiare il suo compleanno proprio perché si sta vivendo tale emergenza.