Raffaella Mennoia “sto pagando le conseguenze” le sue parole su Instagram lasciano di stucco

Raffaella Mennoia vuole cambiare la sua vita anche dopo il nuovo format di Uomini e Donne

Raffaella Mennoia deve pagare le conseguenze di come sta cambiando Uomini e Donne. Infatti, a breve arriveranno delle novità per la trasmissione di Maria De Filippi. La bella autrice del programma di Canale 5, durante la sua quarantena sta cercando di continuare a lavorare in maniera ininterrotta ma chiaramente, deve fare i conti con delle regole totalmente differenti.

Inoltre, ha anche spiegato che riuscire a dedicarsi al lavoro talvolta, non è facile. Il programma ripartirà il 20 aprile sempre su Canale 5, ma in modalità completamente nuova. Infatti, il programma cambia nella sua forma per cercare di rispettare tutti quelli che sono gli stanziamenti sociali previsti nell’ambito delle restrizioni per il contenimento da Coronavirus.

Raffaella Mennoia e le sue nuove scelte

Raffaella Mennoia nel corso dell’ultimo tempo ha detto più volte che sente il peso di troppe responsabilità e vorrebbe rivoluzionare completamente la sua vita. L’autrice del programma di Maria De Filippi infatti, ha passato molti anni della sua vita senza mai prendersi un momento per sé stessa e questo chiaramente adesso inizia a pesare.

Un’altra cosa certa è che in questo momento, sta cercando di riflettere molto su quelli che sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Su Instagram, infatti, nei giorni scorsi ha esternato un pensiero che probabilmente aveva in mente già da parecchio tempo. Ha detto che ha dimenticato il suo coraggio ed è stata troppo tempo, accecata dalle parole degli altri. Inoltre, vuole cambiare proprio perché molto spesso non è riuscita a vedere le vittorie più importanti della sua vita.

Lo sfogo dell’autrice di Uomini e Donne

Lo sfogo di Raffaella Mennoia rappresenta un elemento agli occhi dei fans molto particolare. Infatti, l’autrice in una fase in cui si sta affrontando il Coronavirus, è in grado di fare tante riflessioni anche di carattere personale analizzando la sua vita passo dopo passo.

Sui social in tale fase molto particolare, ha detto che ha voluto sbagliare da sola, si è presa le sue conseguenze così come anche per le sfide più importanti della sua vita. Ogni cosa l’ha affrontata con la sua forza. In questo modo, si è detta felice di come ora stanno le cose per lei. Adesso, è pronta per ricominciare al meglio Uomini e Donne nella sua nuova formula.