“Non so quando tornerò”: Carlo Conti sconcerta tutti, la rivelazione sulla pelle danneggiata dalla mascherina

Carlo Conti parla de La Corrida

Da oltre un mese la televisione continua a stravolgere i palinsesti a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Ad esempio la Rai ha dovuto sospendere la nuova edizione de La Corrida che era iniziata solo da due settimane. Il conduttore Carlo Conti al momento si trova a Firenze insieme alla moglie Francesca Vaccaro e al loro figlioletto Matteo.

A differenza di Amici e il Grande Fratello Vip, lo show creato da Corrado può andare avanti solo con la presenza degli spettatori in studio. Per questa ragione i vertici della Rai l’hanno rinviato a data da destinarsi. Nell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni sono contenute delle dichiarazioni di Conti dicendo: “Non si può ancora sapere. In una prima fase quello che faremo in tv sarà vincolato dalle regole che ci saranno da seguire nei prossimi mesi”.

Secondo il professionista da ora in poi dovremo pensare a cose un po’ più raccolte, un po’ meno clamorose nella presenza del pubblico in studio come succede con La Corrida. Mentre L’Eredità e Tale e Quale si possono fare senza pubblico.

Le riunioni coi vertici della Rai

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha svelato che di tanto in tanto parla al telefono col direttore di Rai Uno parlando del suo futuro in tv. I dirigenti di Viale Mazzini stanno pensando cosa proporre nella prossima stagione televisiva tenendo conto delle regole da rispettare per via del Covid-19. Si è parlato anche di un suo format, Ora o mai più affidato all’amico Amadeus.

Mentre ospite via Skype a Da noi…A ruota libera di Francesca Fialdini ha detto: “Chi come me è fortunato, sta bene, ha la sua famiglia accanto, ha disponibilità, ha una casa comoda non deve dire nemmeno ‘a’. Non c’è nulla di cui lamentarsi. Il mio pensiero va a chi è in trincea”.

Carlo Conti parla del futuro e della sua foto ironica sul web

In poche parole Carlo Conti vuole trascorrere più tempo con la sua famiglia, giocando col figlio Matteo e godersi il tramonto tutti e tre insieme. Ovviamente il professionista fiorentino spera anche che molto presto possa tornare sul piccolo schermo con un suo programma e soprattutto col pubblico presente in studio.

Questo significherebbe che la pandemia da Covid-19 è finita e si potrà abbracciarsi. Conti ha anche scherzato ricordando uno scatto che sta circolando sui social dove appare con una bocca molto più sbiancata del resto della faccia perché costretto alla mascherina.