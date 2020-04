Fedez, la caduta e l’incidente domestico: la corsa di Chiara e il video

Fedez, durante un gioco innocente con suo figlio Leone incorre in un incidente domestico

A volerlo fare apposta forse non ci sarebbe riuscito. Il noto cantante Fedez mentre giocava con il figlio Leone, Incurante degli spazi casalinghi, Cade rovinosamente sul tavolo buttando atterra tutto ciò che vi era stato appoggiato sopra.

Il video inizia con il piccolo di casa sulla linea di partenza di un ipotetico gran premio. La sua vettura è un passeggino e lo starter d’eccezione è lo stesso cantante che si diverte a filmarlo

La corsa ed il grande tonfo che preoccupa tutti

Una volta dato il via, il piccolo Leone inizia a correre lungo un corridoio della casa nel tentativo di raggiungere il suo papà che indietreggia velocemente per non perdere nessun attimo del gioco del piccolo. Forse sovra pensiero o troppo impegnato a filmare la corsa non si rende conto di essere arrivato a contatto con un tavolino del salotto con sopra ornamenti vari. Inutile dire che a questo punto la situazione diventa, per fortuna, divertentissima.

La paura di Chiara e le risate di Fedez sdraiato a terra

A questo punto il rapper cade rovinosamente davanti agli occhi del figlio Leone. Il rumore del tonfo è cosi forte che la povera Chiara Ferragni si precipita nella stanza pensando fosse successo qualcosa al suo piccolino. Mentre il loro erede si mette le mani nei capelli per far capire al suo papà che ha fatto una figuraccia, Fedez inizia a ridere sguaiatamente consolando la bella influencer e tranquillizzandola sulle sue condizioni fisiche.

Fortunatamente nella loro casa ci sono molte telecamere e, prendendosi un po in giro, hanno deciso di postare l’attimo esatto dell’incidente. Da un’altra angolazione infatti, si può vedere la rovinosa caduta in tutto il suo splendore.

Per fortuna nessuno della famiglia si è fatto male e tutto è poi continuato con altre risate riguardando il filmato di sicurezza sul cellulare. A quel punto non potevano che fare una domanda ai loro follower: “Come procede la quarantena?“.