‘E vai con il vinello…’: Mara Venier ‘ubriaca’ su Instagram, il marito la becca così (VIDEO)

Mara Venier che non sembra arrendersi alla monotonia e soprattutto alla malinconia. In questo periodo di quarantena forzata tutti noi stiamo cercando di trovare un modo per sorridere e trascorrere il tanto tempo disponibile.

Nelle ultime settimane sono tanti i vip che propongono dirette con i propri seguaci condividendo la propria quotidianità sui social e anche la zia più famosa d’Italia ha deciso di fare lo stesso. La presentatrice di Domenica In, in uno dei suoi ultimi video è apparsa un pochino sopra le righe tanto che in molti hanno pensato fosse ubriaca.

Maria Venier ai fornelli appare su di giri

Durante una diretta video, Mara Venier pochi giorni fa ha dato l’impressione di aver bevuto un pochino in più. Nella sua splendida casa a Roma, la presentatrice vicino ai fornelli è stata immortalata dal marito Nicola Carraro mentre le preparava un pranzetto con i fiocchi. Tra musica latino americana e tanto di balletto, si è scatenata in un siparietto molto divertente. A lasciare tutti senza parole, però, la sua voglia di bere.

Infatti, Mara Venier ha mostrato a tutti una bottiglia di vino delle tenute di Albano, ringraziandolo del pensiero in diretta. “Ogni tanto ce vo, tiriamoci su così”, ha affermato la conduttrice che come tanti italiani non sta vivendo bene la lontananza dai suoi affetti. (Continua dopo il post)

Mara Venier mette allegria ai fan

La clip in questione postata da Mara Venier su Instagram nel giro di pochi minuti è diventata virale e moltissimi fan si sono divertiti a commentare. Tra i vari commenti è spuntato quello dell’amica Rita Dalla Chiesa che le ha scritto di essere felice nel vederla sorridere e che riesce a trasmettere tanta allegria. Della stessa opinione è anche Nicola Carraro, marito della presentatrice di Domenica In. Sempre attento e premuroso con la sua mogliettina, anche questa volta non si è smentito riempendola di complimenti.

Per Mara Venier, nonostante la forza di volontà nel tornare a lavoro e la voglia di sorridere, spesso si sente molto sola. In particolar modo le manca il suo nipotino Claudio che purtroppo a causa dell’emergenza Covid- 19 non può abbracciare.